La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, durante la presentacion de la campaña, este lunes Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca impulsa una campaña para prevenir la violencia de género a través del control digital

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha una nueva campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Según explicó la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, bajo el lema principal 'Querer no es vigilar', esta campaña tiene como principal objetivo que las víctimas identifiquen el control digital como una forma de violencia o injerencia en su privacidad, no como cariño.

También que los agresores se vean reflejados en esas conductas y se planteen cambiarlas y que el entorno sepa detectar las señales y conozca los recursos de ayuda existentes.

A través de mensajes como 'Tu privacidad no es una prueba de amor', 'Tu móvil, ¿sus normas?' y 'No desbloquees el control. Tu espacio no se negocia', se recuerda que el control en las parejas jóvenes llega muchas veces disfrazado de cariño.

"Suena así: ¿con quién hablas?; pásame tu contraseña, si no tienes nada que esconder; comparte la ubicación, es por si te pasa algo", argumentó Miryam Rodríguez.

"Al mismo tiempo, hay víctimas que no lo identifican como violencia y lo viven como algo normal en una pareja, y piensan: es normal, me quiere mucho. O incluso en el entorno, sobre todo las amistades, piensan que no es asunto suyo", añadió.

Pero, añadió la concejala, "el problema no es la falta de información, sino la normalización. Por eso los mensajes que hablan de violencia en abstracto no llegan a este público: ni ellas se sienten víctimas ni ellos se sienten agresores".

"Hoy en día, pareciera que dar acceso al móvil se ha convertido en una prueba de amor. Y no lo es. La campaña parte de esa verdad, que los propios jóvenes reconocen, para desmontarla sin sermonear", apuntó.

La campaña se difundirá desde mañana a través de todos los soportes y canales de los medios de comunicación (prensa impresa y digital, radio y televisión), de las redes sociales, páginas web y tanto en los mupis como paneles informativos repartidos por la ciudad, así como en los autobuses urbanos.

De esta forma, el Ayuntamiento de Salamanca reafirma su compromiso de trabajar junto a las víctimas, los colectivos sociales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para construir una comunidad más segura y libre de agresiones sexuales.

Programación en noviembre

El Ayuntamiento de Salamanca conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un mes de actividades.

Este se encuentra abierto a la incorporación de nuevas propuestas en colaboración con las asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la ciudad para difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de continuar trabajando para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Este domingo tuvo lugar la novena edición de la Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género desde la Plaza Mayor y la Torre de los Anaya acoge hasta enero la exposición de trajes charros ‘Hilos de nuestra historia’ de la Asociación de Mujeres Barroca.

Además, la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ acoge hasta el 31 de diciembre la muestra fotográfica ‘Cuando todo calla’ de Paloma Carbajal.

Estas exposiciones forman parte de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca, que hasta final de año incluye quince actividades, todas ellas gratuitas.

En concreto, la Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana, cuatro ciclos de conferencias, cuatro talleres, tres actividades culturales, una exposición en la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, otra en la Torre de los Anaya y visitas guiadas por la ciudad.

Toda la información está disponible en el enlace de la página web del Ayuntamiento de Salamanca https://www.aytosalamanca.es/en/w/enlaces-mujer, donde también se pueden realizar las inscripciones para aquellas actividades donde sea necesario.

El 25 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Plaza Mayor se dará lectura a un manifiesto por representantes de asociaciones de mujeres de Salamanca, mientras que el alumnado del Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca procederá a la lectura del Decálogo contra la Violencia de Género.

Posteriormente, a las 19:30 horas el Teatro Liceo acogerá el espectáculo ‘Al son’ de Sara Cano Compañía de Danza, Premio Max 2020 a la Mejor Coreografía y primer premio de coreografía del Certamen de Danza Española y Flamenco en 2014, 2018 y 2020.