El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola durante su visita a Salamanca. Susana Martín. ICAL.

De la asfixia fiscal a la ruina del tren: Mañueco y Guardiola unen fuerzas en Salamanca para "echar al sanchismo"

Alianza entre regiones vecinas a las puertas de la sede del Partido Popular de Salamanca.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han escenificado este lunes un acto de unidad común de ambas comunidades del Partido Popular para denunciar el "abandono" del Ejecutivo central hacia ambas comunidades y exigir soluciones urgentes.

Como el abandono de aquellas infraestructuras clave para el oeste peninsular, con la reactivación del Tren Ruta de la Plata y las mejoras en la autovía A-66 en el centro de las reivindicaciones.

Acompañados por el presidente del PP salmantino y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, y antes de mantener un encuentro con las bases y afiliados populares, ambos líderes autonómicos han arremetido contra la gestión de Pedro Sánchez.

Acusando a la Moncloa de aplicar un "Derecho Internacional a la carta" a nivel de financiación y de castigar a las regiones del oeste.

"Estabilidad y certidumbre"

Durante su intervención ante los medios, Fernández Mañueco ha subrayado que Salamanca y Extremadura comparten no solo estrechos lazos históricos y económicos, sino también "los agravios de Sánchez en materia ferroviaria y el olvido al campo, a los agricultores y ganaderos".

El líder castellano y leonés ha defendido el modelo de gestión del PP frente a la presión fiscal: "Frente a la asfixia de impuestos, apostamos por el crecimiento económico, la creación de empleo y el fortalecimiento de los servicios públicos con una gestión eficaz".

Por su parte, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha puesto el acento en la "degradación institucional" y ha reclamado una financiación justa que no penalice al medio rural.

"El sistema de financiación autonómica está claramente hecho a medida del separatismo y perjudica a Extremadura y Castilla y León. Prestar servicios públicos básicos en territorios rurales cuesta mucho más y nuestros vecinos no pueden ser ciudadanos de segunda", ha aseverado Guardiola.

Quien ha contrapuesto el "ruido y la corrupción" estatal a la "estabilidad y certidumbre" que ofrecen los gobiernos autonómicos del PP.

"Tenemos la oportunidad de dejar atrás una etapa muy oscura y de apostar por un proyecto que recupere la normalidad democrática frente a quienes solo han traído división y corrupción", proclamó la presidenta extremeña, llamando a la movilización masiva para "echar al sanchismo".

"Sánchez, el peor presidente"

El anfitrión de la jornada, Carlos García Carbayo, ha celebrado la histórica presencia simultánea de ambos presidentes autonómicos en Salamanca y ha contrapuesto el respaldo que la Junta brinda a la capital charra —en proyectos industriales, tecnológicos y de vivienda— con el desinterés mostrado, a su juicio, por la Moncloa.

"Pedro Sánchez es el peor presidente que ha tenido España, pero es que además para Salamanca es el peor presidente que ha tenido Salamanca; necesitamos quitárnoslo de encima cuanto antes", ha sentenciado el líder provincial.

Tras las declaraciones a la prensa, la comitiva popular completó un paseo por el casco histórico y la Plaza Mayor antes de reunirse con la militancia para coordinar la estrategia del partido en la provincia.