Vox promete desregulación para eliminar el "Estado depredador": "Los españoles quieren que dejen de asfixiarles"

La portavoz de Familia de Vox, Ainhoa García, durante su comparecencia de este domingo en Salamanca Jesús Formigo ICAL

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, defendió este domingo en Salamanca una "desregulación profunda" para eliminar el "Estado depredador", en referencia a las trabas administrativas, la burocracia y la normativa que considera improductiva, además de reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos.

Durante su comparecencia en la avenida de la Aldehuela de los Guzmanes, García sostuvo que los españoles soportan cada vez más impuestos y dificultades administrativas para desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

"Un español honrado cada vez paga más impuestos", afirmó, antes de poner de manifiesto las numerosas trabas y tasas relacionadas con la compra y venta de viviendas, las donaciones, la circulación y las sucesiones.

La representante de Vox criticó también el volumen de obligaciones burocráticas que, a su juicio, soportan empresarios y autónomos, y reclamó acabar con las trabas administrativas y la normativa que calificó de "improductiva e ideológica".

En este sentido, defendió que los trabajadores puedan desarrollar sus proyectos profesionales y personales sin las dificultades que atribuyó a la intervención del Estado. "Lo que quieren es que dejen de asfixiarles", señaló, en referencia a los españoles que buscan sacar adelante sus iniciativas y proteger a sus familias.

De cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, García defendió la "prioridad nacional" y la "remigración" como parte de las propuestas de la formación, con la intención, según explicó, de situar a los españoles en primer lugar.

La portavoz aseguró que la cita electoral representa una oportunidad para cambiar España y reclamó que los ciudadanos puedan trabajar y sacar adelante a sus familias "con plena libertad", sin la presencia de lo que describió como un "Estado depredador".