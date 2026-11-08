La carrera contra la violencia de género en Salamanca, este domingo Ayuntamiento de Salamanca

Casi 1.200 personas participan en la novena edición de la carrera contra la violencia de género en Salamanca

Salamanca ha vuelto a correr este domingo contra la violencia de género en la novena edición de la carrera y marcha que ha reunido a cerca de 1.200 personas en la Plaza Mayor.

Ello para participar tanto en la carrera competitiva de 10 kilómetros, incluida en el Calendario Autonómico como del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca, como en la marcha participativa y lúdica.

Al igual que en ediciones anteriores, la novena carrera contra la violencia de género contó con una programación paralela gratuita destinada, principalmente, a niños y adolescentes.

Una programación con actividades como Atletismo Divertido, con desfile incluido con antorcha olímpica que dio inicio a la Olimpiada Infantil, y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.

Esta actividad forma parte de la programación del Ayuntamiento de Salamanca para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre.

El objetivo es difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de continuar trabajando para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Ese día, a las 18:30 horas, en la Plaza Mayor se dará lectura a un manifiesto por representantes de asociaciones de mujeres de Salamanca, mientras que el alumnado del Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca procederá a la lectura del Decálogo contra la Violencia de Género.

Posteriormente, a las 19:30 horas el Teatro Liceo acogerá el espectáculo ‘Al son’ de Sara Cano Compañía de Danza, Premio Max 2020 a la Mejor Coreografía y primer premio de coreografía del Certamen de Danza Española y Flamenco en 2014, 2018 y 2020.