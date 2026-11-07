Muere un hombre tras empotrarse con su vehículo contra el petril de un puente en La Fuente de San Esteban

Un hombre ha fallecido este sábado tras empotrarse con su vehículo contra el petril de un puente en el municipio salmantino de La Fuente de San Esteban.

El centro de emergencias Castilla y León 112 ha recibido varias llamadas que informaban de la colisión de un turismo contra el petril de un puente en el kilómetro 284 de la N-620, en la Fuente de San Esteban, donde había resultado herido el conductor, que se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del conductor.