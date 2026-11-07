El español en tiempos de la inteligencia artificial: Salamanca participa en unas jornadas de ELE en Suiza

'Salamanca, Ciudad del Español' participa este sábado en la Jornada para Profesores de ELE (Español como Lengua Extranjera) en Berna, organizada por la Junta de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Austria y Suiza.

En ella se contará con la presencia de representantes de ASPE (Asociación Suiza de Profesores de Español).

La ciudad de Salamanca está representada por cinco prestigiosos centros de enseñanza del español de los seis que conforman el programa: DICE, Colegio Ibérico, Estudio Sampere, Mester y Tía Tula.

A lo largo del día, los centros impartirán talleres centrados en el desafío de la didáctica del español en tiempos de la inteligencia artificial con propuestas como: ‘Herramientas digitales para la clase de ELE’, ‘El poder de las imágenes en la enseñanza de español’.

También ‘El arte como puente y la IA como herramienta: actividades prácticas en clase para la clase de ELE’, ‘Aprendizaje cooperativo, gamificación e IA para la clase de ELE’ o ‘Más allá del aula: cultura e intercultura’.

En la jornada participan 70 docentes de Secundaria, educación de adultos y universitaria.

Además de los talleres formativos, los centros asistentes disponen de un espacio comercial con mesas expositoras, donde se distribuyen materiales promocionales e informarán sobre los recursos y servicios que ofrece Salamanca como destino de aprendizaje del español.

Esta iniciativa, dentro del marco de las acciones promovidas por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura y Turismo, constituye la primera ocasión en la que se realiza una actividad de promoción idiomática en el país helvético.

Y responde a la detección de nuevas oportunidades en un mercado que, tradicionalmente, mantenía un sistema educativo muy acotado a sus lenguas cooficiales y al inglés.

Sin embargo, la creciente demanda y el interés por el ELE en los centros educativos suizos han abierto la puerta a la ampliación de su oferta lingüística, respondiendo a la tendencia al alza que experimenta el estudio del español en la región

La presencia de la marca municipal 'Salamanca, Ciudad del Español' en las jornadas profesionales de Berna responde a una línea estratégica orientada a la diversificación de sus mercados emisores, siendo el mercado helvético un objetivo de alto valor estratégico.

Ello debido, tanto a sus indicadores socioeconómicos, como al perfil de sus estudiantes y prescriptores docentes, quienes priorizan estancias de inmersión lingüística caracterizadas por la excelencia y el rigor formativo.