Un muerto de unos 60 años y una joven herida tras volcar dos coches en la A-66 a la altura de Pizarral sentido Cáceres

La carretera vuelve a cobrarse una vida en la provincia de Salamanca. Un trágico accidente de tráfico registrado en la noche de este jueves en la autovía A-66 (Vía de la Plata) se ha saldado con el fallecimiento de un varón de unos 60 años y con una mujer de 20 años trasladada de urgencia al hospital tras colisionar violentamente dos turismos a la altura del término municipal de Pizarral.

Los hechos ocurrieron pasadas las 20:38 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León comenzó a recibir sucesivas llamadas de alerta avisando de una grave colisión en el kilómetro 384 de la A-66, en los carriles en sentido Cáceres.

La violencia del impacto provocó que ambos coches volcaran sobre la calzada, dejando a sus ocupantes atrapados en el interior de los entramados de chapa del vehículo.

Despliegue y evacuación

Hasta el lugar del siniestro se desplazó a gran velocidad un amplio dispositivo de seguridad y asistencia. El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó dos Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME), dos ambulancias de Soporte Vital Básico y al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de la zona.

A su llegada, los efectivos de bomberos tuvieron que emplear material para liberar a las dos víctimas de los armazones destruidos de los vehículos.

Desafortunadamente, los facultativos del Sacyl solo pudieron confirmar en el propio lugar el fallecimiento del varón de unos 60 años debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por su parte, la joven de 20 años fue estabilizada por el personal sanitario e ingresada en estado grave en una UVI móvil para su traslado urgente al Complejo Asistencial de Salamanca.