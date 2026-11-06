Dos años de prisión por enviar fotos de su hija de 11 años desnuda a un perfil falso de Cristiano Ronaldo

Una madre ha sido condenada a dos años de prisión en Salamanca por un delito de corrupción de menores después de enviar fotografías y un vídeo de su hija de 11 años desnuda a un perfil falso de Instagram que la progenitora pensaba que era de Cristiano Ronaldo.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Ical, la mujer había enviado material explícito de su hija, mostrando los genitales. La vista se celebró el pasado 28 de octubre y las partes avanzaron una conformidad en la que se ha tenido en cuenta la atenuante por anomalía psíquica.

Además de la pena de prisión, la sala también le ha impuesto una orden de alejamiento sobre la menor durante un periodo superior en un año a la condena.

Asimismo, deberá cumplir tres años de libertad vigilada y tendrá que participar en programas de educación sexual, permanecer seis años inhabilitada para el ejercicio de la patria potestad y no podrá realizar labores profesionales que impliquen contacto habitual con menores.

Respecto a la responsabilidad civil por daños morales, la mujer tendrá que indemnizar a su hija con 17.000 euros.

En el relato de hechos probados se expone que la mujer, en fecha no determinada de mayo de 2025, realizó a su hija una serie de fotos con su móvil, en algunas de las cuales salía desnuda, y otras en las que solo se le veían los genitales.

También grabó un vídeo donde aparecía la menor sin bragas y mostrando sus genitales a cámara. Posteriormente, envió todo el material audiovisual, junto a otro en el que aparecía la propia condenada, al perfil 'cristiano_ronaldooo_siuuuu', pensando que era una cuenta del futbolista portugués.

Sin embargo, esta cuenta había sido creada por una conocida de su hija. En la fecha en la que se produjeron los hechos, la mujer sufría un síndrome ansioso depresivo reactivo con diagnóstico de discapacidad intelectual límite, que afectaba a sus capacidades.