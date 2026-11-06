Ana Félix, gerente de La Encina: "Damos trabajo a personas que de otra forma no serían empleables y las capacitamos"

Trabajar con las personas en riesgo de exclusión social y laboral y brindarles oportunidades de futuro. Esta es la principal labor que realizan en La Encina Servicios Integrados, una entidad creada en el año 2000 por Cáritas Diocesana de Salamanca, y que les ha valido para ser reconocidos en los XVII Premios de Cooperativismo y Economía Social que otorga la Junta de Castilla y León.

En concreto, ha sido reconocida en la categoría Mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social. "El reconocimiento nos hace ver que realmente no nos hemos equivocado, que estamos haciendo las cosas bien", destaca Ana Belén Félix Iglesias, gerente y administradora de La Encina Servicios Integrados desde el año 2008 y antes ingeniera agrónoma desde los inicios de la entidad.

La Encina Servicios Integrados ofrece servicios de jardinería, medio ambiente, control de plagas y mensajería y reparto sostenible. Representa el ejemplo de una empresa de integración sociolaboral, trabajando directamente con personas en situación de exclusión a quienes forman y brindan las herramientas necesarias para que, en un plazo máximo de tres años, puedan acceder al mercado laboral ordinario en condiciones de igualdad.

"Abordamos la problemática del empleo, pero desde la exclusión. Es decir, no solamente damos trabajo, sino que se lo damos a personas que de otra forma no serían empleables y les capacitamos porque sus competencias no adquieren el nivel necesario para el mercado laboral ordinario", explica la responsable.

Fue ahora hace 26 años cuando Cáritas Diocesana de Salamanca decidió impulsar esta entidad "a través de una experiencia que teníamos en el centro de día de drogodependientes".

Origen y evolución

Los orígenes de La Encina comenzaron con la atención a los usuarios del centro de día de drogodependientes que habían superado sus procesos de rehabilitación terapéutica. Eran perfiles que sufrían muchas dificultades para acceder al mercado laboral por el "estigma social asociado al consumo en aquel momento".

En este contexto, la empresa nació como un "recurso para ofrecer una alternativa laboral a estas personas que de otra forma tendrían muy difícil el acceso al empleo y su integración social".

Todo englobado en una época, además, en la que la figura jurídica de empresa de integración aún no existía, pues no fue hasta el año 2007 cuando salió adelante la primera normativa para regularlas.

"Operábamos como empresas generadas, en este caso por Cáritas, que pretendíamos abordar un problema social al que nadie hasta entonces había dado una respuesta tan innovadora y creativa", recuerda Ana.

Los primeros pasos se dieron como una iniciativa empresarial "muy pequeñita", con una plantilla de tres personas, y una orientación fundamentalmente en ese momento asistencial.

Con el paso de los años, fueron apareciendo nuevas necesidades sociales a las que hacer frente por parte de La Encina, que al mismo tiempo fue protagonizando un continuo crecimiento hasta lo que es hoy en día.

Esto propició una "adaptación de los modelos de intervención". Por ejemplo, con la gran crisis económica de 2008 tuvieron que dar respuesta a personas que necesitaban reconvertir su trayectoria profesional, especialmente del sector de la construcción, uno de los más afectados en aquella época.

Luego, a partir del 2015, comenzaron a recibir personas inmigrantes, "con recursos económicos escasos y que también tenían dificultades para adaptarse a un entorno social y laboral que desconocían".

"Ha ido cambiando el modelo de las personas y nos hemos tenido que adaptar a gestionar esa diversidad y multiculturalidad", apunta la administradora de la compañía basada en la economía social.

Presente y valores

La Encina actualmente cuenta con 27 personas en plantilla, ocho de ellos profesionales que atienden las diferentes ramas, y 19 trabajadores a los que capacitan para luego dar el salto al mercado laboral ordinario.

Entre tanto, la compañía no solo ha crecido desde el punto de vista orgánico de sus plantillas y productivo, sino que también ha experimentado una ampliación de los servicios que ofrece tanto a sus clientes del sector privado como público.

Comenzó con la jardinería y el medio ambiente como principales servicios a ofrecer, pero con el paso del tiempo ha integrado el control de plagas urbanas, la limpieza industrial y de oficinas y la mensajería y el reparto sostenible.

Todo ello sin olvidar el verdadero foco de La Encina, que es centrarse en la "dignidad de las personas". "Personas que de otra manera quedarían excluidas, queremos que estén plenamente insertadas tanto en el ámbito social como laboral", sostiene Ana.

También comparten otras ideas como la justicia social, la cooperación, la solidaridad y la igualdad de oportunidades. Unos valores que consideran que son compartidos con el conjunto de la economía social y que son "coherentes y están alineados con los principios que inspiran a nuestra entidad promotora".

Consolidación, metas y retos

Ana considera que las claves para consolidar a La Encina Servicios Integrados como una empresa referente dentro del sector de la economía social responden al hecho de "poner en el centro a las personas", pero también contar con un equipo de profesionales "muy comprometido y motivado con todas las dificultades sociales".

"También hemos tenido mucho apoyo social, de clientes tanto públicos como privados, que han sido capaces de entender esa problemática tan grande que genera que ciertos seres humanos queden fuera de nuestra sociedad y aisladas porque al final estamos perdiendo un recurso fundamental, que somos las personas", añade.

Pero no ha sido todo un camino de rosas, sino que también abordan retos día a día que son propios de una empresa de estas características. El primero de ellos es la rotación constante del personal.

"Cada tres años rota más del 50% de la plantilla. Eso es un problema desde el punto de vista de la productividad y ajustar otra vez los ritmos productivos", señala la gerente.

Y estos retos no están únicamente limitados a las propias razones productivas y de plantilla, sino que también aparecen otros disfrazados de objetivos dentro del ámbito de los servicios que prestan.

Especialmente todo lo relacionado con el medio ambiente. "A lo largo de estos años ha habido una evolución muy grande. En el año 2000 no se hablaba tan tajante del cambio climático, de las adaptaciones de las ciudades al mismo, del problema de la falta de biodiversidad, de la transición ecológica o de la movilidad sostenible", precisa Félix Iglesias.

Conceptos que han ido surgiendo con los años y a los que La Encina ha tenido que hacer frente de una forma innovadora "e incluso adelantarnos a esas necesidades también sociales".

"Es importante esa adaptación que hemos hecho y lo que buscamos es seguir la misma línea, intentar adelantarnos a esas necesidades sociales y medioambientales que están cambiando la forma de percibir el mundo", sitúa la gerente como objetivos a medio y largo plazo para La Encina Servicios Integrados.

En definitiva, una labor asistencial, de integración y empresarial que se verá ahora reconocida el próximo 9 de noviembre en el Seminario San Atilano de Zamora en los XVII Premios del Cooperativismo y la Economía Social de Castilla y León, organizados por la Consejería de Economía y Empleo, con un galardón del que también quieren hacer partícipes a la sociedad y a sus clientes por "entender en qué consistía este proyecto y apoyarlo".

"Es una gran alegría que este trabajo que responde a necesidades sociales y medioambientales reales y que la sociedad y las administraciones reconocen su importancia", zanja Ana.