La USAL y el Ministerio de Juventud e Infancia firman una declaración para proteger a los menores frente a la IA

La Universidad de Salamanca y el Ministerio de Juventud e Infancia han firmado este jueves la Declaración del Foro de Salamanca sobre la Inteligencia Artificial y los Derechos de la Infancia, un documento que establece diez compromisos para garantizar que el desarrollo de estas tecnologías respete los derechos fundamentales, la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

La declaración ha sido leída y suscrita por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, durante la mesa Artificial Intelligence and Childhood de Salamanca Forum 2026. El rector ha destacado la importancia histórica de este momento, que conecta el legado intelectual de la Escuela de Salamanca con el desafío de garantizar que la innovación tecnológica esté al servicio de las personas.

El acuerdo parte de un principio fundamental: ningún avance tecnológico puede considerarse un verdadero progreso si compromete los derechos, la dignidad o el desarrollo de la infancia. Inspirada en la Declaración de Salamanca de la UNESCO de 1994 y en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la iniciativa establece un marco compartido para orientar a gobiernos, organismos internacionales, empresas tecnológicas e instituciones educativas.

Diez compromisos

La Declaración reclama una regulación pública de la inteligencia artificial que sitúe el interés superior del menor como principio fundamental. Entre sus principales medidas destaca la prohibición de utilizar los datos y las interacciones de los menores para entrenar modelos de inteligencia artificial, así como de elaborar perfiles, desarrollar publicidad conductual o implementar mecanismos diseñados para maximizar su interacción con estas tecnologías.

El documento también exige impulsar investigaciones independientes sobre los efectos neurológicos, cognitivos y emocionales de la IA antes de su implementación, con especial atención a las primeras etapas del desarrollo infantil.

Otro de sus principios fundamentales es la protección de los vínculos humanos. Los sistemas de inteligencia artificial deben apoyar las relaciones de los niños y niñas con sus familias, educadores y compañeros, sin sustituirlas ni generar dependencias emocionales mediante la simulación de relaciones afectivas.

En el ámbito educativo, apuesta por fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la alfabetización digital, respetando la autonomía del profesorado y garantizando tecnologías inclusivas y adaptadas a las necesidades de los menores. Reconoce también su derecho a participar en el diseño y la evaluación de las tecnologías que les afectan, reclama mecanismos accesibles de reclamación y reparación y establece tolerancia cero frente al abuso y la explotación sexual infantil mediante inteligencia artificial.

La Declaración concluye con un llamamiento a los Estados, administraciones públicas, proveedores tecnológicos, instituciones educativas y organizaciones internacionales para que defiendan y apliquen estos principios.

Una agencia internacional

Durante su intervención, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, advirtió de los desafíos que plantea la convivencia de los menores con la inteligencia artificial, especialmente después de años en los que los entornos digitales se han desarrollado con mecanismos de control insuficientes.

La ministra defendió la necesidad de establecer límites claros y marcos de protección que reconozcan a los niños y niñas como titulares de derechos y los sitúen en el centro de cualquier regulación tecnológica. Asimismo, destacó la importancia de la educación para proporcionarles herramientas que les permitan desenvolverse con autonomía y libertad en un entorno de transformación acelerada.

Rego puso especial énfasis en la protección de los neuroderechos, el control de los datos personales y la necesidad de que el interés superior de la infancia prevalezca sobre los intereses comerciales o tecnológicos.

En este contexto, planteó la aspiración de avanzar hacia la creación de una agencia internacional de gobernanza de la inteligencia artificial, vinculada a organismos multilaterales como Naciones Unidas, que permita establecer mecanismos compartidos de protección. Consideró la Declaración un punto de partida y recordó que la responsabilidad de garantizar entornos digitales seguros corresponde al conjunto de la sociedad, las instituciones y las empresas tecnológicas.

Una IA segura

La mesa Artificial Intelligence and Childhood, moderada por Santiago López, de la Universidad de Salamanca, reunió a representantes institucionales, especialistas en innovación tecnológica e investigadores para analizar los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial en la infancia, así como los principios recogidos en la Declaración del Foro de Salamanca.

En el encuentro participaron Luis Ignacio Vicente, Ricardo Vidal y Anna Ghion, miembros del grupo internacional de expertos WAIQ (Web3, Inteligencia Artificial y Tecnologías Cuánticas), junto con María José Hernández Serrano, investigadora del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (IECyT) de la Universidad de Salamanca, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Luis Ignacio Vicente destacó las oportunidades que tienen España y Europa para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial hacia la protección y el bienestar de los menores. Defendió la necesidad de anticiparse a los cambios tecnológicos y presentó el potencial de la iniciativa WAIQ para impulsar nuevas soluciones con el apoyo de la Universidad de Salamanca. Asimismo, insistió en la necesidad de garantizar la privacidad de la información infantil con un mensaje contundente: «Con los datos de los niños no se juega».

Por su parte, Ricardo Vidal, miembro de WAIQ, subrayó que la responsabilidad de proteger a los menores no puede recaer en los propios niños y niñas, sino en las instituciones y las empresas responsables del desarrollo tecnológico. Entre los compromisos de la Declaración, destacó especialmente el principio de que la inteligencia artificial debe apoyar las relaciones humanas y nunca sustituir los vínculos afectivos con las familias, los educadores y otras personas de su entorno.

Anna Ghion, también integrante de WAIQ, alertó de los riesgos que afronta la infancia en los entornos digitales, especialmente en relación con la explotación sexual infantil y la utilización indebida de sus datos. Defendió la necesidad de que las empresas tecnológicas asuman mayores responsabilidades y compartan la información necesaria para reforzar los mecanismos de protección. Asimismo, destacó la importancia de fomentar una visión crítica de la inteligencia artificial y señaló que el objetivo no debe ser proteger a los niños de la tecnología, sino conseguir que la propia tecnología sea más segura para ellos.

Investigación y educación

María José Hernández Serrano, del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (IECyT) de la Universidad de Salamanca, puso de relieve la importancia de traducir los principios de protección de la infancia en compromisos concretos y exigibles.

La investigadora defendió que la seguridad debe incorporarse desde el diseño de los sistemas de inteligencia artificial, evitando que su desarrollo o utilización vulnere los derechos fundamentales de los menores. Asimismo, destacó especialmente la prioridad que la Declaración concede a la investigación científica independiente para conocer los posibles efectos neurológicos, cognitivos y emocionales de estas tecnologías sobre el desarrollo infantil.

Durante el debate, los participantes coincidieron en la necesidad de anticiparse a los riesgos mediante la investigación, la educación y el establecimiento de mecanismos de supervisión y responsabilidad.

En este contexto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistió en que la protección de los menores exige un compromiso del conjunto de la sociedad y reiteró su aspiración de avanzar hacia una agencia internacional de gobernanza de la inteligencia artificial, vinculada a organismos multilaterales como Naciones Unidas, que contribuya a establecer garantías comunes para la infancia.

Salamanca proyecta su legado

La lectura y firma de la Declaración constituye uno de los principales hitos institucionales de Salamanca Forum 2026, celebrado en el marco de la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El documento recupera el pensamiento humanista que situó la dignidad de las personas, la justicia y los límites del poder en el centro del debate intelectual hace cinco siglos y lo proyecta sobre los desafíos actuales de la inteligencia artificial.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, destacó la trascendencia histórica de la firma, que vincula el legado de la institución académica con la defensa de los derechos de las nuevas generaciones.

Con esta Declaración, la Universidad de Salamanca y el Ministerio de Juventud e Infancia impulsan un marco de principios que aspira a contribuir al debate internacional sobre la regulación tecnológica y a garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalezcan en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sobre Forum Salamanca

Salamanca Forum 2026 es un encuentro internacional de reflexión y diálogo que reúne a destacados representantes del ámbito académico, institucional y social para abordar los principales desafíos del mundo contemporáneo. Organizado por la Universidad de Salamanca, el Foro se enmarca en la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y reivindica su legado intelectual como punto de partida para impulsar el diálogo, la cooperación y el intercambio de conocimiento entre Europa, Iberoamérica y otras regiones del mundo.

La celebración de Salamanca Forum 2026 es posible gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.

“Tolerancia cero”

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dispensó hoy “tolerancia cero” a quienes “de alguna manera, están promoviendo o acordando con corruptos para golpear a gobiernos” tras los nuevos registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que acabaron con seis nuevos detenidos por presuntas irregularidades de contratos en la época del exministro José Luis Ábalos, encarcelado, y de la declaración de su exasesor Koldo García en relación con el Partido Popular y sus supuesto interés por obtener información para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Rego aseguró, en declaraciones recogidas en la Universidad de Salamanca, que la justicia debe “investigar a los corruptos”, como en el caso conocido este jueves, y que, en última instancia, “tienen que pagar” en caso de demostrarse su culpabilidad. “Para mí es algo fundamental”, sentenció la ministra, quien presumió de provenir de un espacio político “que siempre ha sido muy contundente con la corrupción”.

“Somos la organización que normalmente denuncia y pone las denuncias, por tanto, cero tolerancia con la corrupción y cero tolerancia también con quienes están, de alguna manera, promoviendo o acordando con corruptos para golpear a gobiernos”, concluyó la ministra en respuesta a los medios de comunicación.