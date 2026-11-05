Isidro Alanís, Paulino Benito, Orlando Isidoro Afonso Rodrigues y Santiago López, moderador, durante el debate sobre la responsabilidad social y el equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad y bienestar laboral. Comunicación USAL.

Universidad y empresa, eje en el Salamanca Forum: "Sin tejido productivo no hay Estado del bienestar que aguante"

La Universidad de Salamanca se ha convertido este jueves en el epicentro del debate sobre el futuro del mercado laboral y la responsabilidad corporativa.

En el marco del Salamanca Forum 2026—encuentro que conmemora el V Centenario de la Escuela de Salamanca—, espadas del ámbito empresarial de la talla de Isidoro Alanís, presidente de Global Exchange y Omar González, presidente del Grupo Trinity - Clarel han cruzado análisis con representantes académicos y patronales para trazar la hoja de ruta del crecimiento económico en la región y la atracción de talento.

Bajo la moderación del catedrático de Economía Santiago López, la mesa de debate ha puesto el foco en la necesidad perentoria de derribar los muros entre el aula y la oficina. Alanís fue contundente en la defensa de la figura del empresario como motor social:

"La primera responsabilidad de una empresa es generar riqueza y empleo. El crecimiento del tejido productivo es la única vía para sostener los servicios públicos y el Estado del bienestar".

En esa misma línea se posicionó Omar González, exhibiendo el músculo laboral de su grupo —14.000 trabajadores— y defendiendo a Salamanca como el "puente estratégico" natural para conectar el talento de Europa e Iberoamérica.

Un marco favorable

El encuentro no esquivó los asuntos espinosos de la gestión diaria.

Paulino Benito, presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, alzó la voz para reclamar un marco institucional "que no martirice a los empresarios" y equilibre las exigencias de financiación pública con la viabilidad del tejido productivo charro.

Por su parte, la exsenadora y profesora de la USAL, Esther del Brío, advirtió del peligro de ahogar a las pymes con imposiciones medioambientales desmedidas sin garantizar primero su rentabilidad financiera.

El rector, Juan Manuel Corchado de público en el debate sobre la responsabilidad social y el equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad y bienestar laboral. Comunicación USAL.

El debate se caldeó en el turno del público, donde emergió una propuesta estrella para atajar la fuga de cerebros en Castilla y León: la puesta en marcha de un programa piloto de formación dual obligatoria en las carreras universitarias.

La iniciativa plantea incorporar periodos de prácticas integrados en los planes de estudio de la USAL para acelerar la inserción laboral de los estudiantes y estrechar el contacto directo entre los investigadores y las pymes locales.