La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat antes de reunirse con empresarios en la Cámara de Comercio de Salamanca. Susana Martín. ICAL.

Montserrat exige auditar el destino de los fondos europeos: "A Adif le llueven 4.500 M€ y las vías siguen costando vidas"

Dura embestida política desde el corazón de la capital salmantina a las puertas de la cita electoral del 29 de noviembre.

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidenta del grupo en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha atendido este jueves a los medios en la Plaza Sexmeros de Salamanca junto al secretario provincial del PP, David Mingo, minutos antes de mantener un encuentro de trabajo con el tejido empresarial en la sede de la Cámara de Comercio.

Montserrat ha abierto su intervención dedicando sus "primeros pensamientos y oraciones" a las víctimas del trágico accidente de Hurda de la semana pasada, que se cobró la vida de más de 68 personas, y ha arremetido sin paños calientes contra la reciente dimisión del ministro de Transportes:

"Por fin hace un día y medio que el ministro tuitero ha dimitido. El tuitero que insultó a todos los españoles y que nunca debió ser ministro, como tampoco el corrupto Ábalos. Su dimisión llega tarde y mal, no por dignidad ni por responsabilidad, sino por el pánico electoral de Sánchez ante el 29N".

"Sánchez nos deja 110 muertes"

La dirigencia europea del PP ha puesto el foco en la opacidad en la gestión de los fondos comunitarios y la degradación del sistema ferroviario nacional. Montserrat denunció que en apenas ocho meses España ha sufrido dos graves accidentes en la misma línea férrea con un saldo superior a 110 fallecidos.

"Cada día este Gobierno recauda 1.400 millones de euros en impuestos que asfixian a las familias y a los emprendedores. Con la mitad de lo que recaudan en solo un día se podría arreglar la línea Madrid-Sevilla. ¿Dónde está ese dinero?", ha cuestionado con vehemencia.

Asimismo, ha revelado que Adif ha sido la entidad pública o privada de España que más fondos 'Next Generation' ha recibido —superando los 4.500 millones de euros— mientras las infraestructuras siguen desmoronándose:

"Bruselas está vigilando estrechamente el uso de cada euro porque Europa vio que España no estaba invirtiendo los fondos ni modificando los sistemas de seguridad a pesar de las alertas continuas de maquinistas y sindicatos. Nos dejan servicios tercermundistas mientras la gente coge el tren con miedo".

La secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del grupo del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, junto al secretario provincial del PP, David Mingo, reunidos con empresarios en la Cámara de Comercio de Salamanca. Susana Martín. ICAL.

Montserrat se ha comprometido a que, tras el 29N, un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo ejecutará una auditoría integral del gasto público y de la red de infraestructuras, garantizará presupuestos generales, rebajará el 60% de los impuestos a la vivienda para jóvenes menores de 40 años.

Además del compromiso de desalojar a los 'okupas' en 48 horas y defenderá en Bruselas la aceleración de la Ruta de la Plata para 2040, "frente al olvido al que Sánchez ha sometido a Salamanca y a Castilla y León".

Asfixia fiscal salmantina

Por su parte, el secretario provincial del PP salmantino, David Mingo, puso voz al malestar de las empresas familiares, pymes y autónomos de la provincia, denunciando la persecución fiscal y el abandono institucional que sufre el tejido productivo charro.

"Un autónomo en Salamanca tiene que destinar el 55% de sus ingresos solo a pagar impuestos y cotizaciones sociales. No se puede martirizar a quien genera empleo y riqueza", criticó Mingo.

El dirigente popular ha lamentado los continuos palos en la rueda que sufre la provincia en proyectos clave de futuro por parte del Ejecutivo central:

"Cero euros ha puesto el Gobierno de Sánchez en el Puerto Seco, donde solo aportan el Ayuntamiento y la Junta; llevamos cerca de 200 meses de retraso en la electrificación de la vía a Fuentes de Oñoro mientras Portugal ya ha hecho sus deberes, y nuestros empresarios no pueden abrir o ampliar sus negocios por la falta de capacidad de las redes eléctricas en subestaciones como Villamayor. Salamanca necesita gestión, rigor y el modelo del PP".