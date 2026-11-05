Cinco minutos para triunfar: los emprendedores de Salamanca deslumbran en el Demo Day del Centro Tormes+

La cantera emprendedora de la capital charra ha vuelto a poner de manifiesto su músculo innovador. El Centro Tormes+ albergó este miércoles el colofón a la segunda edición del programa Coworking Salamanca, una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Salamanca y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El Espacio de Innovación Tecnológica del recinto municipal se convirtió en el escaparate donde dieciséis emprendedores locales presentaron ante el ecosistema empresarial de la ciudad los proyectos de negocio que han madurado durante los últimos meses.

La jornada arrancó con la intervención de Luis Sánchez, director de Programas de la EOI, quien repasó la trayectoria del grupo desde sus primeros pasos en el espacio colaborativo hasta su consolidación conceptual.

A continuación, la moderadora María Calvo dio paso a la ronda de presentaciones: una maratón de intervenciones en formato 'pitch' donde cada emprendedor dispuso de cinco minutos contrarreloj para defender la viabilidad, el valor diferencial y las perspectivas de mercado de sus iniciativas.

De la teoría al mercado

El encuentro contó además con el testimonio de un exalumno de la primera edición del coworking, quien compartió su experiencia sobre cómo el acompañamiento técnico del programa resultó clave para pasar de la idea a la creación real de su empresa.

Tras el bloque de exposiciones, los mentores del programa procedieron a la entrega formal de diplomas a los participantes, acreditando el proceso de formación acelerada y tutorización personalizada recibido.

El Demo Day concluyó con una concurrida sesión de 'networking' que reunió a representantes del tejido socioeconómico salmantino, inversores y familiares, permitiendo a los dieciséis graduados entablar los primeros contactos comerciales y alianzas estratégicas para el despegue de sus firmas.