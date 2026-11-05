Herido un bebé de unos dos años tras un atropello en Salamanca: ha sido trasladado al hospital

Un bebé, de unos dos años, ha resultado herido tras un atropello en la glorieta de los Milagros de Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Una llamada atendida en el 112, a las 15:27 horas, avisaba del atropello de una moto a un carrito de bebé de unos dos años que ha sufrido heridas en la cara.

El 112 ha avisado a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

La Policía Local ha informado de que el menor ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca.