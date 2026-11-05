Operativo desplegado para el pasajero herido en un autobús urbano que circulaba por la carretera Ledesma. EE.

Detienen un bus urbano en Pizarrales por una herida sangrante de un pasajero de edad avanzada

Pequeño revuelo en el transporte urbano de Salamanca a su paso por el barrio de Pizarrales.

Un autobús municipal tuvo que detener este jueves de manera imprevista su marcha en la carretera de Ledesma, a la altura de la parada previa a la Iglesia de Jesús Obrero (conocida popularmente como la Iglesia Nueva de Pizarrales), tras registrarse un incidente con uno de los usuarios que viajaba a bordo.

Según fuentes, un señor de edad avanzada sufrió un golpe accidental en la pierna en el interior del vehículo, lo que le provocó un corte con abundante sangrado.

Ante la situación y la necesidad de atender al pasajero, el conductor optó por detener de inmediato el autocar en las líneas anejas a la marquesina y dar aviso a los servicios de emergencias.

Limpieza exprés del bus

Hasta el lugar se desplazó de urgencia una ambulancia del Sacyl (Sanidad de Castilla y León).

Los sanitarios prestaron asistencia al varón sobre el terreno y comprobaron que, a pesar de lo aparatoso de la herida por la sangre, las lesiones no revestían gravedad y la situación quedó rápidamente bajo control.

Durante la intervención, el vehículo permaneció fuera de servicio el tiempo estrictamente necesario para desinfectar y acondicionar la zona del habitáculo afectada.

Operativo desplegado para el pasajero herido en un autobús urbano que circulaba por la carretera Ledesma. EE.

Tras completar la limpieza de la mancha de sangre en el suelo del autobús, la unidad pudo reanudar con normalidad su trayecto habitual por la línea urbana, quedando el incidente en un mero susto y una pequeña demora para el resto de los pasajeros.