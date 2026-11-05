El Ayuntamiento de Salamanca reordena las terrazas: veladores a la mitad de tamaño y licencias de solo un año

Más espacio para el viandante, protección para los escaparates del comercio tradicional y un único marco regulador para todo el municipio. El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha dado este jueves el aprobado inicial a la nueva Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en terrenos de uso público.

Una normativa que fusiona y sustituye a las dos regulaciones vigentes hasta la fecha ―la general y la específica del casco histórico― para dar paso a un régimen unificado, transparente y adaptado a las necesidades actuales de la ciudad.

El eje central de esta reforma es garantizar que el disfrute del espacio por parte de la hostelería sea plenamente compatible con el derecho de los ciudadanos a transitar con seguridad, comodidad y accesibilidad universal.

La ordenanza blindará los itinerarios peatonales accesibles, los pasos de emergencia y la entrada a inmuebles y comercios, evitando que las estructuras hosteleras tapen la visibilidad de los escaparates o colapsen zonas de plataforma única.

Licencias con caducidad

Una de las grandes novedades técnicas del texto es la introducción de nuevos modelos de veladores de tamaño reducido.

Las nuevas opciones permitirán una ocupación del suelo público de apenas 1,00 o 1,16 metros cuadrados, frente a los modelos autorizados hasta ahora (que oscilaban entre los 2,35 y los 2,75 metros cuadrados).

Esta medida permitirá recortar a la mitad la superficie ocupada por mesa en las zonas más estrechas o de gran afluencia, ganando metros vitales para el tránsito peatonal.

Asimismo, la normativa agiliza y simplifica los trámites para la concesión y transmisión de licencias, si bien establece que todas las autorizaciones tendrán una vigencia máxima de un año, manteniendo un carácter condicionado y revocable por razones de interés público.

En aquellos emplazamientos donde el espacio sea limitado y existan varias solicitudes, el Ayuntamiento aplicará nuevos criterios objetivos de reparto basados en la igualdad, la concurrencia y la transparencia.

El texto contempla también exigencias reforzadas en materia de limpieza, salubridad y homogeneidad estética para los entornos de alto valor patrimonial de la capital salmantina, respaldado por un régimen sancionador e inspector para evitar ocupaciones no autorizadas o veladores 'pirata'.