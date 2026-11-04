El Paraninfo resucita el espíritu del humanismo: Corchado y Suárez-Quiñones abren el I Salamanca Forum

El vicerrector de Internacionalización, Raúl Sánchez Prieto; el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado. EE.

Salamanca vuelve a alzar la voz como faro de la reflexión global. El histórico Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca (USAL) ha acogido la solemne apertura del I Foro de Salamanca 2026, una gran cumbre internacional presidida por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y que ha contado con la participación del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

También estuvieron presentes la subdelegada del Gobierno, Rosa López; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero y la I Teniente de Alcalde y concejala de Deportes, Almudena Parres.

Además de la intervención del vicerrector de Internacionalización, Raúl Sánchez Prieto, una de las personas clave en la realización de este foro.

Durante su intervención, Suárez-Quiñones ha defendido la urgencia de conectar la excelencia académica con el ecosistema productivo para retener el talento joven en la Comunidad:

"El progreso y el conocimiento solo tienen sentido si sirven a la persona y a las empresas. No podemos permitir que nuestro tejido productivo tenga que salir fuera a buscar a los profesionales que formamos aquí".

El consejero remarcó que la formación "no acaba en un título" y exigió que los avances en inteligencia artificial sitúen siempre en el centro la dignidad humana: "No hay que elegir entre tecnología y humanidad, sino poner la tecnología al servicio de las personas".

"Salamanca y futuro global"

Por su parte, el rector Juan Manuel Corchado evocó la herencia humanista de la histórica Escuela de Salamanca y figuras como Francisco de Vitoria o Francisco Suárez para definir la vocación con la que nace esta cita internacional.

"Hoy somos los fundadores de un proyecto que debe ir mucho más allá de estos tres días. Durante más de ocho siglos la Universidad ha interpelado a los poderes de su tiempo y ahora nos compromete a cooperar desde nuestras diferencias", subrayó Corchado.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado y el vicerrector de Internacionalización, Raúl Sánchez Prieto. EE.

El rector explicó que las jornadas abordarán la ordenanza global, la innovación responsable en Iberoamérica, el impacto de la Inteligencia Artificial en la infancia o el desarrollo de ciudades sostenibles, al tiempo que apeló a construir una red internacional de universidades capaz de sostener proyectos comunes a largo plazo:

"Esta tierra puede y debe ser el lugar desde el que se piense el futuro global".