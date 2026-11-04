El concejal de Promoción Económica, César Gómez-Barthe y la concejala de Salud Pública, Vega Villar, en el Showcooking de los chefs Leticia Martín y David Monaguillo en el Mercado de San Bernardo. Ayto. Salamanca.

Olor a lentejas y boletus en el mercado de San Bernardo: Salamanca saborea su Semana de las Legumbres

La cocina de proximidad ha tomado esta mañana los pasillos y puestos del mercado municipal de San Bernardo. El recinto ha albergado el primero de los tres showcookings estelares incluidos en la X Semana de las Legumbres, una iniciativa impulsada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Salamanca para dinamizar las plazas de abastos y poner en valor las virtudes nutricionales de un producto estrella de nuestra tierra.

Los concejales de Salud Pública, Vega Villar, y de Promoción Económica, César Gómez-Barthe, han asistido a esta exhibición de cocina en directo impartida por la chef Leticia Martín, del afamado restaurante Estoril de Ciudad Rodrigo.

Los clientes y vecinos que hacían sus compras matinales en el mercado han tenido el privilegio de degustar dos suculentas recetas de autor: garbanzos con boletus y morro de cerdo, y lentejas con molleja de ternera.

Un maratón gastronómico

La fiesta en los fogones municipales no se detiene aquí. Mañana jueves, 5 de noviembre, a las 12:00 horas, el mercado de San Juan tomará el testigo con una demostración del chef Héctor Carabias, del restaurante Oroviejo.

El broche de oro a este ciclo entre puestos lo pondrá el viernes 6 de noviembre, a la misma hora, Jorge Lozano (Grupo Tapas) en el histórico Mercado Central.

Además de estos showcookings, la capital salmantina se volcará durante los próximos días con dos rutas gastronómicas en las que participan 23 restaurantes del sello 'Salamanca para Comérsela' y 12 locales del Barrio del Oeste.

La programación se completa con talleres gastronómicos guiados por David Monaguillo, esta tarde en la sede de la asociación 'Zoes' y mañana en el Museo del Comercio, la gran 'legumbrada' en el Barrio del Oeste prevista para el sábado 7 a las 13:30 horas, y la jornada científica 'Descubre las legumbres huérfanas de Salamanca', organizada por el proyecto 'Prosper' de la USAL en la Lonja de los Huertos Urbanos.

Los cocinillas de la casa también tienen su oportunidad: el plazo del III Concurso de Recetas permanecerá abierto en la Oficina de Información al Consumidor hasta el 11 de noviembre.