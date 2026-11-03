Solución al quebradero de cabeza para aparcar en Santa Marta: 100 plazas acondicionadas junto al centro

Aparcar en pleno centro de Santa Marta de Tormes sin terminar con las ruedas hundidas en el barro o sufriendo por los socavones ya es una realidad. El Ayuntamiento ha habilitado un centenar de plazas de estacionamiento tras completar el acondicionado de un gran solar privado de 3.500 metros cuadrados situado en la intersección entre las calles Don Cristóbal y Ricardo Marcos.

La intervención ha sido posible gracias a un acuerdo alcanzado entre el Consistorio y la propiedad del terreno.

Los trabajos han consistido en la eliminación de baches y socavones sobre la antigua superficie de tierra, donde se ha extendido y compactado una capa de grava para lograr un firme estable, evitando así que los días de lluvia el terreno se convierta en una piscina de charcos y fango que dañe los vehículos.

Ubicación estratégica

La puesta a punto de este solar da un respiro de los buenos a la circulación de la zona, pegada a la casa consistorial y rodeada de lugares con un ir y venir constante de vecinos: desde el Área Joven, la Escuela de Idiomas y la Escuela Infantil hasta las piscinas, las instalaciones deportivas, los colegios o el Museo de la Moto.

Además, al estar a un paso del casco urbano, permite dejar el coche con comodidad e ir andando hasta la zona comercial y los bares del municipio, ofreciendo a vecinos y visitantes un firme uniforme y accesible para aparcar sin complicaciones.