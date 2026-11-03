El secretario provincial del PP de Salamanca, David Mingo en la reunión de la Comisión de Agricultura. PP Salamanca.

El PP de Salamanca saca pecho por los 575 millones de la Junta y avisa: "Nuestros agricultores no viven de papeles

Dureza y exigencia desde la sede provincial del PP. El secretario general de los populares salmantinos y presidente de la Diputación, David Mingo, ha atendido a los medios de comunicación tras presidir la reunión de la Comisión de Agricultura de la formación, lanzando un contundente dardo contra el Gobierno central y el ministro de Agricultura, Luis Planas, a cuenta del reciente principio de acuerdo europeo sobre la PAC.

Mingo situó en el centro de la diana el principal quebradero de cabeza que asfixia a los profesionales del sector en la provincia: la falta de rentabilidad.

"No puede costar más producir una cosecha que lo que después reciben por venderla", denunció el dirigente popular, poniendo especial énfasis en la delicada situación que atraviesan los cultivadores de cereal en secano y los ganaderos ante la imparable escalada de costes de producción.

"Un ministro que no dialoga"

El secretario provincial del PP contrapuso la gestión de la Junta de Castilla y León —que ha adelantado 575 millones de euros de la PAC para dar liquidez a 48.600 agricultores y ganaderos de la Comunidad— con la postura del Ministerio.

A juicio de Mingo, el principio de acuerdo alcanzado el pasado 26 de octubre por los 27 Estados miembros sobre "puntos menores" de la futura PAC es "claramente insuficiente" y llega envuelto en una "total opacidad".

"Planas es ese ministro sanchista que desde el principio ha estado alineado con Pedro Sánchez. Ya sabemos cómo se las gasta: no cuenta nunca con nadie, no dialoga con nadie y no cuenta ni con el campo, ni con los agricultores ni con los ganaderos", afeó Mingo.

Criticando, además, que no se haya consultado ni a los consejeros autonómicos ni a las organizaciones profesionales agrarias.

Asimismo, Mingo reclamó certidumbres financieras para el periodo 2028-2034, recordando que los agricultores "no viven de acuerdos sobre el papel".

Por último, el líder popular reivindicó la dehesa, la ganadería extensiva, la caza y la tauromaquia como pilares clave de la identidad y economía salmantina, al tiempo que apeló a garantizar el relevo generacional para que los jóvenes vean en el sector una oportunidad real de futuro.