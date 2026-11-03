Jesús de Miguel con la segunda equipación de Unionistas de Salamanca de la temprada 2022/2023. Unionistas de Salamanca CF.

Muere el exdelantero de Unionistas Jesús de Miguel: sufrió un fallo cardíaco tras una patada del portero del Andorra

Consternación, desolación y un dolor imperante en la parroquia blanquinegra y en todo el fútbol español.

El delantero madrileño Jesús de Miguel Alameda, exfutbolista de Unionistas de Salamanca y actual atacante del CD Tenerife, ha fallecido trágicamente a los 30 años de edad este martes, 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, tras no poder superar las gravísimas secuelas de un brutal impacto sufrido durante su último encuentro de liga.

El fatal desenlace tiene su origen en las traumáticas imágenes vividas sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López este lunes.

En el tiempo de prolongación del choque entre el Tenerife y el Andorra, el guardameta visitante Owono salió a toda velocidad fuera del área para despejar un balón colgado e impactó violentamente con la rodilla sobre el pecho de Jesús de Miguel.

El choque le provocó de inmediato una parada cardiorrespiratoria en el terreno de juego.

Aunque los servicios médicos lograron reanimarle tras angustiosas maniobras de RCP dentro de la ambulancia y fue ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, el estado del futbolista empeoró trágicamente hasta su fallecimiento a primera hora de esta mañana.

"Rotos de dolor"

La trágica noticia ha provocado una profunda conmoción en la capital salmantina, donde el delantero dejó un recuerdo imborrable por su entrega, sus goles y su calidad humana durante su prolífica etapa vistiendo la camiseta de Unionistas de Salamanca.

Con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que despedirnos de nuestro exjugador Jesús de Miguel. El máximo ánimo y cariño para sus familiares y amigos. Siempre te tendremos presente, Jesús. Descansa en paz. https://t.co/U5wdtwPSB7 — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 3, 2026

El club charro no tardó en expresar su desolación en redes sociales: "Con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que despedirnos de nuestro exjugador Jesús de Miguel. El máximo ánimo y cariño para sus familiares y amigos. Siempre te tendremos presente, Jesús. Descansa en paz".

Desde la entidad tinerfeña, la confirmación oficial reflejaba la devastación de la plantilla y la directiva: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad (...). No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza".

Desde el club salmantino afirman que debido a "la tristeza que sentimos, el respeto a su memoria y el luto que queremos guardarle" esta será la única publicación que realizarán en el día de hoy en sus redes sociales.