El obispo de Salamanca, Mons. José Luis Retana durante la renovación de los votos sacerdotales en la misa crismal del Miércoles Santo en la Catedral Vieja. Óscar García Rodríguez. Diócesis de Salamanca.

Giro en el mapa pastoral de Salamanca: Isidro Crespo asume Alba y Guijuelo y caras nuevas en la Sierra de Francia

Movimientos en el mapa pastoral salmantino. El obispo de Salamanca, Mons. José Luis Retana, ha firmado una serie de decretos para reestructurar la atención religiosa en la provincia, afectando de lleno a los arciprestazgos de Santa Teresa (Alba de Tormes y Guijuelo) y Virgen de la Peña de Francia, además de renovar el equipo de la Delegación de Vida Consagrada.

Entre los nombramientos más destacados se encuentra la designación del sacerdote Isidro Crespo Panadero como nuevo arcipreste de Santa Teresa para los próximos cinco años, tomando el relevo de Juan Francisco Buitrago.

A este mismo territorio se suma como adscrito el presbítero Bernardin Ifelewa Aballo, natural de Benín y actualmente en misión en la diócesis salmantina, quien reforzará la labor en las parroquias rurales de la comarca albense.

Nuevos nombramientos pastorales del obispo de Salamanca. Diócesis de Salamanca.

Renovación en la Sierra

La reestructuración pastoral se hace sentir con fuerza en la comarca de la Sierra de Francia, donde dos sacerdotes procedentes de la diócesis colombiana de Sonsón-Rionegro asumen la gestión de numerosos municipios.

Por un lado, Gabriel Alberto Jaramillo Vargas se pone al frente como administrador parroquial de Sotoserrano, Herguijuela de la Sierra, Cepeda, Miranda del Castañar, Villanueva del Conde, Mogarraz y Garcibuey.

Por otro, Edwin Alberto Quiceno Quiceno asumirá las parroquias de Lagunilla, El Cerro, Peñacaballera, Valdelageve, Montemayor del Río, Monforte de la Sierra y Madroñal.

En paralelo, el prelado ha constituido el nuevo equipo de la Delegación diocesana para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Rosario Álvarez Ruiz (Instituto Secular Cruzada Evangélica) se mantiene como delegada moderadora en un equipo que integran Ana Espada Jiménez, José Ramón Busto Saiz y Manuel José Morán Martín, y al que se incorporan María Teresa Pinto Terradillos y Luis María García Rioja para un periodo de cinco años. Mons. Retana ha agradecido la disposición de todos los nombrados y ha invocado la asistencia del Espíritu Santo en sus nuevas responsabilidades.