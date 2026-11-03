Entrega de diplomas de los cursos de 'Laboris Helmántica' de la anterior promoción. Ayuntamiento de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca busca alumnos para sus becas de empleo: 20 días para apuntarse a Laboris Helmántica

Oportunidad clave para quienes buscan engancharse de nuevo al mercado laboral en Salamanca. El Ayuntamiento ha abierto oficialmente este martes la convocatoria para participar en una nueva acción formativa remunerada dentro del programa Laboris Helmántica.

El curso, centrado en 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales', ofrece una vía de inserción real combinando clases teóricas, tutorías individualizadas y prácticas en empresas.

La formación va acompañada de un estímulo directo al bolsillo: se concederán hasta 15 becas de 13,45 euros por día de asistencia para compensar gastos de transporte, formación y conciliación familiar ―siempre que los ingresos del alumno no superen el 75% del IPREM―.

Además, cada participante estará cubierto por un seguro de accidentes y responsabilidad civil a cargo del Consistorio y contará con el respaldo continuo de un tutor de empleabilidad.

Un plazo de 20 días

El programa está pensado para empadronados en Salamanca capital que se encuentren desempleados y pertenezcan a colectivos vulnerables: parados de larga duración, mayores de 45 años (con especial foco en mujeres), personas con una discapacidad igual o superior al 33% o en riesgo de exclusión social con informe de Servicios Sociales.

Tendrán preferencia los vecinos de la zona trastormesina en los barrios de Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega; los de la zona noroeste ―Pizarrales, El Carmen y Blanco― y de Garrido Norte, aunque si quedan plazas libres se abrirá al resto de barrios de la capital.

Los interesados disponen de 20 días naturales a partir de hoy para presentar su solicitud en el Registro General Municipal o a través de las vías administrativas oficiales, utilizando el modelo oficial publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

El proyecto 'Laboris Helmántica' cuenta con una inversión global de 1,53 millones de euros, financiada al 60% por el Fondo Social Europeo Plus ―Programa Éfeso― y al 40% por las arcas municipales.