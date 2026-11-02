El visionario Antonio Rodilla, el salmantino que convirtió una charcutería en el imperio de los sándwiches español

Si te das una vuelta por la plaza de Callao, en Madrid, y te detienes un instante frente a un establecimiento de Rodilla, estarás echando un vistazo a algo más que una franquicia de venta de bocadillos.

Por allí pasa gente que sale del trabajo, turistas de los muchos que van por la capital, jóvenes que buscan algo rápido para comer y madrileños, entre ellos Isabel Días Ayuso, que entran casi sin pensarlo a por uno de esos sándwiches de pan blanco, suave y sin corteza.

Todo parece normal, del día a día. Quizás habría que decir que es demasiado cotidiano para pensar en que esta historia comenzó hace casi un siglo, a cientos de kilómetros de esa plaza, concretamente en un pueblo salmantino llamado Guijuelo.

Y es que Rodilla, la multinacional ahora presente en varios países e incluso en Miami, no nació en una gran cocina industrial, tampoco lo hizo en un gran despacho con una estrategia de marketing.

Lo hizo de la intuición de un hombre que conocía el embutido y que supo ver una oportunidad donde solo lo ven los visionarios. Su nombre era Antonio Rodilla Rodríguez.

Había nacido en Guijuelo en 1909, en el seno de una familia dedicada a la fabricación de embutidos. Y fue precisamente aquella familiaridad con el producto, con el trabajo y con el comercio la que acabaría acompañándolo hasta el corazón de Madrid.

La historia de Rodilla tiene raíces de esas aventuras empresariales que solo logran los grandes.

En la España de la posguerra tiene mucho mérito convertir una pequeña charcutería en una marca nacional presente en varias provincias.

Dicen los que saben de esto que para triunfar hace falta imaginación, capacidad de adaptación y una buena dosis de atrevimiento y aquí es donde aparece Antonio Rodilla, que tuvo las tres cosas.

De Guijuelo a Tetuán

Antes de instalarse en Madrid, el joven salmantino ya había probado suerte lejos de casa. Con apenas veinte años marchó a Tetuán, entonces bajo administración española, donde montó un negocio de coloniales. Desde allí distribuía productos elaborados por su familia en Salamanca.

Aquel primer negocio le permitió adquirir experiencia comercial y reunir el dinero con el que, terminada la Guerra Civil, se trasladaría a la capital.

El 24 de diciembre de 1939, mientras muchas familias se preparaban para una Nochebuena marcada por las estrecheces, Antonio inauguró su establecimiento en una esquina de la plaza de Callao, la que está pegando a Preciados.

Era un local pequeño, de unos sesenta metros cuadrados, que funcionaba como charcutería y pastelería y en el que vendía, fundamentalmente, embutidos procedentes de su tierra.

El apellido familiar bastaba para dar nombre al negocio: Rodilla.

En España no había todavía cadenas de restaurantes, ni franquicias de esas que ahora apabullan las calles más céntricas de las ciudades.

Antonio vendía embutidos. Lo hacía al peso y en lonchas, en barras de jamón de york, jamón serrano y queso.

En aquella actividad diaria descubrió una dificultad que seguramente habría pasado inadvertida para otros pero no para él.

Resulta que los extremos de las piezas se aprovechaban peor y una parte del producto terminaba perdiendo valor comercial.

Primera tienda de Rodilla en Madrid en la plaza de Callao. Cedida

Antonio buscó una solución sencilla, que era la de colocar aquellos recortes entre dos rebanadas de pan y venderlos como un producto propio.

Ahora bien lo quería hacer sin ser el bocadillo tradicional, lo hacía como pan de molde, suave, ligero y sin corteza, inspirado en el sándwich inglés. En España eso sonaba raro, muy raro.

Pero la innovación iba a dar otra vuelta de tuerca. Y es que de la cabeza de este salmantino también salió la idea de unirlo a la ensaladilla rusa.

Ahora mismo es uno de sus platos estrellas y del que pueden dar muy buena cuenta los más jóvenes.

Comer de otra manera

Pasaron los años y el negocio de Callao prosperó y Antonio amplió sus horizontes.

Abrió una cafetería en la calle Montera, primero conocida como La Favorita y posteriormente como La Española, donde se servían también batidos y siropes.

El establecimiento de los sándwiches continuó siendo su proyecto más rentable, ya que ya tenía su público objetivo.

Así son los sándwiches Rodilla Cedida

Hoy parece lo más natural entrar en un local, pedir algo rápido y continuar con el día. En aquel Madrid en blanco y negro, sin embargo, el modelo todavía tenía mucho camino por recorrer.

En 1972 llegó una nueva apertura en la calle Princesa. Más adelante se sumaría el local de la calle Orense.

El negocio que había nacido en un pequeño rincón de Callao comenzaba a reproducirse por Madrid, y ahora ya con sus hijos.

Antonio murió en 1983, pero dejó un negocio en funcionamiento y una marca con posibilidades de crecimiento. Eso sí, no llegó a contemplar la dimensión que adquiriría en las décadas posteriores.

En 1995 se firmó la primera franquicia, en la calle Goya. En 2007, la compañía incorporó su propio tostador de café, ampliando la oferta de desayunos.

Y en 2012 el Grupo Damm entró en el capital y asumió el control de la gestión, en una nueva etapa que acabaría con la adquisición de la totalidad de la compañía en 2015.

El apellido permaneció en la fachada, pero el negocio dejó de pertenecer a la familia fundadora.

La evolución de Rodilla ahora mismo es tremenda, ya sin la gestión de la familia, pero sí con su nombre.

En 2019, cuando cumplió ochenta años, la marca contaba con más de 150 establecimientos y celebró su expansión internacional con la apertura de tres restaurantes en Miami.

Así, Martínez-Almeida, inauguró una placa conmemorativa que reivindica que Rodilla forma parte “de la vida y de la cultura gastronómica de los madrileños”.

En mayo de 2024 celebró su 85 aniversario y lo hizo con la dedicatoria del sándwich Madrid. Y ese día hasta la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiso estar presente en un acto institucional celebrado antes de una reunión del Consejo de Gobierno.

“Rodilla abrió sus puertas en 1939 y desde entonces se han convertido en parte de la vida de Madrid”, afirmó Ayuso.

Ayuso degusta un producto de Rodilla. Comunidad de Madrid

Su relación venía de antes, ya que en marzo de 2020, tras la suspensión de las clases presenciales por la pandemia, la Comunidad de Madrid acordó suministrar menús infantiles a través de grandes cadenas como Rodilla, Telepizza y Viena Capellanes destinados a menores de familias vulnerables con beca de comedor.

Si caminas hoy por Callao y comes uno de esos bocadillos de ensaladilla, seguro que te viene a la cabeza don Antonio.

Otra historia de los Rodilla

En Guijuelo, el apellido Rodilla no se agota en los sándwiches.

Hablar con José María Rodilla, descendiente de otra rama familiar, ayuda a entenderlo.

En una conversación sobre los orígenes de los Rodilla de Guijuelo, sitúa a su bisabuelo, Abdón Rodilla, entre los comerciantes y emprendedores que contribuyeron a la vida económica del municipio a comienzos del siglo XX.

Según su testimonio, Abdón fue alcalde de Guijuelo hacia 1908 y participó en iniciativas locales como la sociedad cultural La Recreativa, vinculada a la plaza de toros y al casino.

A su muerte, el negocio continuó en manos de su viuda. De ahí que se les conociera como “De la viuda”.

De sus seis hijos, dos siguieron vinculados a la actividad comercial. Uno de ellos fue el abuelo de José María, también llamado José María, que desarrolló después su propio recorrido empresarial.

El entrevistado recuerda que su abuelo y su primo Antonio estuvieron vinculados a los primeros pasos del negocio de los sándwiches.

Sin embargo, sus caminos terminaron separándose: mientras Antonio continuó la aventura madrileña, su abuelo prefirió quedarse en Guijuelo y mantener allí su actividad.

La historia de la cadena de sándwiches tiene como protagonista a Antonio Rodilla y a los descendientes que continuaron su negocio en Madrid.

La otra rama familiar mantuvo una trayectoria comercial propia, centrada en el equipamiento del hogar, la ferretería y el suministro a empresas y particulares.

José María explica que su empresa ha llegado a la cuarta generación y que sus hijos también participan en la continuidad del negocio.

“Habla de trabajadores que han pasado décadas en la misma casa y de relaciones con clientes que atraviesan generaciones”, explica.

Uno de esos empleados, recuerda, comenzó a trabajar con su abuelo cuando apenas tenía catorce o quince años y se jubiló a los 75. Casi seis décadas de vida laboral unidas a una misma empresa.

“Considero que emprender así resulta complicado, especialmente por las cargas que soportan los negocios y por la competencia del comercio electrónico.

Aun así, es perfecto el entorno empresarial de Guijuelo, la colaboración entre empresas y el arraigo de los trabajadores”, añade.

La herencia

Está claro que hay apellidos que se convierten en marcas y marcas que terminan ocultando las historias de las personas que las hicieron posibles. Rodilla es uno de esos casos.

Estos testimonios permiten reconocer un hilo común, que es que distintas generaciones de los Rodilla han encontrado en el comercio una forma de vida y han mantenido vínculos duraderos con su localidad.

Volvemos, por última vez, a Callao. La gente entra y sale de Rodilla sin detenerse a pensar en Guijuelo. Es lógico, la ciudad tiene prisa y un sándwich es algo que no necesita de muchas ceremonias.