La USAL refuerza su alianza con Osaka para “crear un puente entre tradición e Inteligencia Artificial”

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha finalizado su gira institucional a Japón con su visita al Instituto Tecnológico de Osaka (OIT), del que es profesor visitante desde enero de 2015.

El programa comenzó con su participación en el primer simposio del Foro Académico Internacional Salamanca-OIT, titulado "De 500 Años de conocimiento a la IA para la Ciencia: conectando sabiduría, innovación y la próxima generación".

Con el que se conmemora el V Centenario de la Escuela de Salamanca relacionando su tradición intelectual con las aplicaciones de la inteligencia artificial en la ciencia.

El objetivo de este acto ha sido, a juicio del rector, “crear un puente entre la tradición de conocimiento de la Universidad de Salamanca y las tecnologías de IA para la investigación científica que desarrolla el Instituto Tecnológico de Osaka, fomentando el intercambio entre ambas instituciones y respaldando a jóvenes investigadores”.

La sesión fue inaugurada por el presidente del Instituto Tecnológico de Osaka, Susumu Inoue, y contó con las intervenciones de los profesores del OIT Yasuhiro Sugimoto, Department of Electrical and Electronic Systems Engineering, Faculty of Engineering; Toru Ochi, Department of Information and Computer Science, Faculty of Information Science and Technology.

También con la de Satoshi Nishiguchi, Department of Real World Computing, Faculty of Information Science and Technology.

Seguidamente, el director del Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca, José Abel Flores Villarejo, analizó el futuro del intercambio académico y cultural entre Salamanca y Japón, para dar paso a la conferencia magistral pronunciada por Juan Manuel Corchado, titulada “IA para la ciencia: transformando la investigación, la innovación y la sociedad”.

Al término de la sesión, tanto el rector como el director del Centro Cultural Hispano-Japonés, participaron en un animado debate sobre la incidencia actual de la IA en la investigación, que concluyó con la presentación de diferentes proyectos e iniciativas a cargo de estudiantes de posgrado del Instituto de Tecnología de Osaka.

En la sesión de clausura del simposio el rector Juan Manuel Corchado resaltó la importancia de esta iniciativa, considerada como “el primer paso hacia una colaboración académica continua entre la Universidad de Salamanca y el OIT”, previendo la celebración de futuras ediciones tanto en la ciudad de Osaka como en Salamanca.

Posteriormente, Corchado y Flores Villarejo mantuvieron reuniones de trabajo de alto nivel con miembros del equipo directivo y responsables de grupos de investigación del Instituto Tecnológico de Osaka para iniciar las gestiones necesarias que permitan desarrollar programas formativos conjuntos y proyectos I+D+i en temas de Ciencias, vinculados con la Inteligencia Artificial y el Medio Ambiente, dentro del marco de la Unión Europea, ahora que Japón puede participar.

La presencia del rector en este encuentro académico reafirma la proyección internacional de la Universidad de Salamanca como uno de los ejes fundamentales de la política del equipo de Gobierno y refuerza el reconocimiento institucional de la USAL en Japón, país con el que existe una estrecha vinculación desde hace varias décadas.