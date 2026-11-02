Día de la Provincia 2017, cuando Charo Diego (tercera por la izquierda) participó en el acto de reconocimiento institucional a todos los Presidentes de la Diputación de Salamanca en la etapa democrática. Fotografía: Diputación de Salamanca.

Fallece Charo Diego, la primera mujer presidenta de la Diputación de Salamanca: “Una pionera en la política”

La Diputación de Salamanca ha lamentado, profundamente, el fallecimiento de María del Rosario Diego Díaz-Santos, conocida como Charo Diego.

Fue presidenta de la institución provincial entre los años 1988 y 1991 y pasó a la historia por convertirse en la primera mujer en presidir una Diputación Provincial en España.

La institución provincial ha querido trasladar su “más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados” y también “expresar su reconocimiento a una figura que desempeñó un papel destacado en la historia política de Salamanca” y en “la apertura de nuevos espacios de participación para las mujeres en la vida pública”.

Charo Diego inició su trayectoria institucional en la Diputación de Salamanca como diputada provincial durante la corporación de 1979-1983.

El 24 de diciembre de 1988 asumió la Presidencia de la institución, responsabilidad que desempeñó hasta 1991.

Su nombramiento supuso un hito histórico que trascendió las fronteras de Salamanca, al convertirse en la primera mujer en España en alcanzar la presidencia de una Diputación Provincial.

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, expresó también su más sentido pésame a la familia al tiempo que destacó que su trayectoria "representa un ejemplo de compromiso con el servicio público y de avance en la igualdad de oportunidades, abriendo un camino para las generaciones de mujeres que posteriormente han asumido responsabilidades políticas e institucionales”.

La Diputación de Salamanca quiere honrar su memoria y reconocer la importancia de su legado para la provincia, que forma parte de la historia de esta institución.

La provincia de Salamanca, en palabras de David Mingo, “pierde a una figura histórica de su vida institucional, pero su huella y el camino que contribuyó a abrir permanecerán en la memoria colectiva”.

Mañueco lamenta su pérdida

El presidente de la Junta de Castilla y León ha lamentado “profundamente” el fallecimiento de Charo Diego “una mujer pionera en la política”.

“Su compromiso y dedicación a Salamanca dejan una gran huella. Me quedo con sus enseñanzas, cercanía y tantos buenos momentos compartidos. Descansa en paz, querida Charo”, ha finalizado Mañueco.