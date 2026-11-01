Halloween de altercados en Salamanca: dos heridos de 20 años tras un botellazo en la cabeza y una pelea a puñetazos

Noche de Halloween convulsa en las calles de la capital salmantina. Los servicios de emergencia tuvieron que emplearse a fondo durante la pasada noche para auxiliar a dos chicos de unos 20 años que resultaron heridos en dos agresiones casi seguidas, ocurridas en pleno centro y en la zona de María Auxiliadora con apenas 13 minutos de margen.

El primer susto saltó a las 04:34 horas en la calle Correhuela, a la altura del número 12. Al 1-12 llegó el aviso de que un joven sangraba por una brecha en la cabeza tras recibir un fuerte golpe con una botella.

De inmediato se desplazaron al lugar patrullas de la Policía Local, la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, cuyos sanitarios atendieron al chico sobre el terreno antes de trasladarlo en ambulancia al hospital de Salamanca.

Pelea a puñetazos

Poco después, a las 04:47 horas, se registraba una nueva llamada de auxilio, esta vez a la altura del número 54 de la calle María Auxiliadora.

En este punto, otro joven de unos 20 años requería asistencia urgente tras ser víctima de una agresión a puñetazos que le provocó considerables contusiones y un abundante sangrado por la boca y la nariz.

Nuevamente, el centro de emergencias movilizó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los sanitarios de Sacyl con una ambulancia de soporte vital básico para atender al agredido sobre el terreno.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen abiertas las correspondientes investigaciones para esclarecer el origen de ambas trifulcas e identificar a los responsables de las agresiones.