Atrapada y rescatada una joven de 20 años grave tras estrellar su coche contra un muro en un pueblo de Salamanca

Grave accidente en la provincia de Salamanca durante la pasada madrugada. Una joven de unos 20 años de edad ha resultado herida de consideración tras sufrir una aparatosa salida de vía con el turismo en el que circulaba y chocar brutalmente contra un muro en el casco urbano de Matilla de los Caños del Río.

La brutalidad del impacto dejó a la conductora atrapada en el interior del habitáculo, obligando a una compleja intervención de los servicios de rescate.

El siniestro se produjo a las 03:51 horas a la altura del número 12 de la calle Virgen del Cueto.

Tras recibir la llamada de socorro en la sala de operaciones del 1-12, se activó de inmediato un dispositivo de urgencia compuesto por efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, dotaciones de Bomberos de la Diputación de Salamanca y personal sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Rescate y evacuación

A su llegada al lugar, los bomberos procedieron a la excarcelación de la víctima, realizando las maniobras necesarias para liberarla con seguridad del entramado de hierro en el que había quedado atrapada tras la colisión.

Una vez rescatada, los facultativos de Sacyl la atendieron e inmovilizaron in situ antes de estabilizar sus constantes.

Ante la entidad de las lesiones, la joven fue evacuada de urgencia en una UVI móvil de Emergencias Sanitarias hacia el Complejo Asistencial de Salamanca, donde permanece ingresada.

Las fuerzas de seguridad han iniciado el correspondiente atestado para esclarecer las causas exactas del siniestro.