Ángel Rufino de Haro 'El Mariquelo', un año más en lo alto de la Catedral de Salamanca. Susana Martín. ICAL.

Salamanca arropa a 'El Mariquelo' en el 40 aniversario de su mítica ascensión a la torre de la Catedral

Salamanca ha vuelto a encoger el corazón y a mirar al cielo este sábado en una de las jornadas más especiales de su calendario festivo. Ángel Rufino de Haro, popularmente conocido como 'El Mariquelo', ha completado con éxito su cuadragésima ascensión a la torre de la Catedral Nueva, alcanzando la cifra redonda de 40 años ininterrumpidos manteniendo viva una costumbre que ya forma parte del ADN de la capital del Tormes.

Cientos de salmantinos y visitantes abarrotaron la Plaza de Anaya y los alrededores del templo catedralicio para seguir paso a paso la subida del folclorista ataviado con el tradicional traje charro, la gaita y el tamboril y el son de su tradicional 'Charrada de la Catedral'.

A ritmo de tamboril y gaita, 'El Mariquelo' escaló hasta lo más alto del campanario para dar las gracias, entonar sus coplas y lanzar, como cada víspera de Todos los Santos, un mensaje cargado de fe, alegría y compromiso.

40 años para causas sociales

Más allá del espectáculo y la devoción por el patrimonio, esta edición ha vuelto a poner el foco en la solidaridad con los colectivos más vulnerables.

En esta ocasión, la gesta de Ángel Rufino ha querido visibilizar y respaldar la labor indispensable que realizan cuatro entidades sociales y asistenciales de la provincia: la Asociación de Niños Oncológicos de Castilla y León (Pyfano), Parkinson Salamanca, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (ASDACE) y la junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Esta singular tradición hunde sus raíces en el devastador terremoto de Lisboa de 1755, cuando el temblor hizo mella en la estructura de la torre pero respetó milagrosamente la vida de los vecinos.

Ángel Rufino de Haro 'El Mariquelo' en la campana 'María de la O' de la Catedral de Salamanca. Susana Martín. ICAL.

En señal de gratitud, el Cabildo catedralicio fijó que un miembro de la familia de los 'Mariquelos' subiera cada año a medir la inclinación del campanario, tocar las campanas y dar gracias a Dios por el hecho de que no se repitiera el terremoto.

Tras años de interrupción, Rufino rescató la proeza en los años 80, transformándola en un icono de identidad y generosidad que hoy cumple 40 años más vivo que nunca.

Como dice el genio charro del tamboril: "Con poderío y saliero, siempre con nivel y de límite... el cielo"