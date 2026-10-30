Primark abre tienda en Salamanca: 1.300 m², una planta y precios asequibles

Primark ha anunciado que abrirá su primera tienda en la provincia de Salamanca, en concreto será en el Centro Comercial El Tormes, y el próximo jueves, 26 de noviembre.

La nueva tienda va a contar con 1.300 metros cuadrados distribuidos en una sola planta y va a ofrecer una amplia selección de moda, además de accesorios, productos de belleza y artículos para el hogar.

Todo ello con la "combinación de tendencias, calidad y precios asequibles que caracteriza a Primark", apuntan desde el centro comercial.

Una apertura que supone un nuevo paso en la expansión de la compañía, que contará con una tercera tienda en Castilla y León y la número 69 en España.

La llegada de Primark se va a producir en un momento especialmente señalado del año, justo a tiempo para la campaña de Navidad, ofreciendo a los visitantes una nueva opción para realizar sus compras navideñas.

Con esta incorporación, El Tormes continúa ampliando y diversificando su oferta comercial, dando respuesta al interés que ha despertado la llegada de Primark a Salamanca y "sumando una nueva marca de referencia a su propuesta de moda".