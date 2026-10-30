El Ayuntamiento de Salamanca renaturaliza el parque de Würzburg y amplía la zona infantil Ayuntamiento

El parque de Salamanca que estrena una rana gigante de siete metros, 40 árboles y una cascada con juegos de luz

El parque Würzburg de Salamanca estrena una nueva imagen.

El espacio cuenta ya con más árboles, zonas de sombra y una renovada área infantil que tiene como principal atractivo una gran rana de casi siete metros de altura.

También incorpora una fuente con 24 chorros de agua y un estanque con cascada.

El Ayuntamiento ha terminado las obras de mejora de este parque, situado en la zona de Garrido, con una inversión de 966.281 euros.

La actuación ha servido para reducir la presencia de hormigón, aumentar las zonas verdes y ampliar las posibilidades de ocio para las familias.

Uno de los cambios más llamativos está en la zona infantil. Allí se ha instalado una gran estructura con forma de rana, inspirada en el conocido anfibio de la fachada de la Universidad de Salamanca. Tiene casi siete metros de altura, ocupa 170 metros cuadrados y puede acoger a más de 200 niños.

El juego cuenta con varios toboganes, cuerdas, escaleras y zonas de escalada. En su interior dispone de tres plataformas a diferentes alturas, nueve elementos para trepar y tres cestas colgantes. La instalación está rodeada de un suelo de caucho para amortiguar posibles caídas.

Junto a esta zona se ha construido una fuente de suelo de 180 metros cuadrados con 24 chorros de agua y juegos de luz. El espacio está pensado para el disfrute de los más pequeños y para refrescar el entorno durante los meses de verano.

El agua también tendrá protagonismo en otra parte del parque. La actuación incluye un estanque de 150 metros cuadrados con cascada, situado junto al área infantil. Su objetivo es favorecer la presencia de fauna y contribuir a aumentar la biodiversidad.

Más árboles

La reforma también busca que el parque sea más agradable para pasear y pasar tiempo al aire libre. Para ello se han plantado 40 árboles y 3.100 arbustos.

Los nuevos ejemplares se distribuyen en parterres que recorren el espacio desde el exterior hasta la zona central.

Entre las especies elegidas figuran los arces, que se han colocado de forma que su crecimiento no interfiera con la práctica del patinaje.

Los espacios entre los árboles mantienen el pavimento para permitir que esta actividad siga desarrollándose con normalidad.

También se ha renovado parte del suelo con losas de color verde. La intervención pretende mejorar la accesibilidad y facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida.

Otra de las novedades son las ocho pérgolas verdes instaladas detrás del bar. Estas estructuras, fabricadas con vigas de madera, incorporan plantas trepadoras para proporcionar sombra en la zona de bancos.

Además, se han colocado nuevas jardineras en los paseos y en la entrada principal del parque. El mobiliario también se ha renovado con 18 bancos, otras tantas papeleras y 18 farolas de bajo consumo.

Un parque de los años 80

El parque Würzburg se construyó en la década de los 80 como símbolo del hermanamiento entre Salamanca y esta ciudad alemana.

En 2009 ya fue objeto de una remodelación para mejorar sus cuatro hectáreas de superficie y hacerlas más accesibles.

En esta nueva intervención se ha mantenido uno de sus elementos más característicos: la zona pavimentada central que reproduce el callejero del casco histórico de Würzburg.

Las obras forman parte del plan municipal CoNEcta Salamanca, que incluye actuaciones en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

El programa cuenta con un presupuesto global de 15,2 millones de euros y está financiado en un 60% por fondos europeos.