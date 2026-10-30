Una nueva fábrica de componentes eléctricos ocupará más de 83.000 metros cuadrados en Salamanca

Salamanca contará con una nueva instalación industrial dedicada a fabricar equipos para transformar y distribuir electricidad.

La empresa Meins se instalará en el sector de Las Malotas, en una parcela de 83.617 metros cuadrados de la Plataforma Logística, donde proyecta construir una fábrica especializada en subestaciones eléctricas para instalaciones industriales, plantas solares y parques eólicos.

El consejo de administración de la sociedad municipal Zaldesa ha ratificado el contrato que permitirá a la compañía ocupar los terrenos durante 50 años mediante un derecho de superficie.

Se trata de una fórmula por la que la empresa podrá utilizar la parcela y desarrollar en ella su actividad industrial durante ese periodo.

La futura fábrica estará dedicada a fabricar, integrar y probar subestaciones eléctricas compactas y modulares.

En términos sencillos, son equipos que permiten transformar la electricidad y distribuirla con las características necesarias para que pueda utilizarse en fábricas, instalaciones industriales o plantas de producción de energía renovable.

Una de las características de estos equipos es que se construyen de forma prefabricada y se transportan hasta el lugar donde van a funcionar.

Esto permite reducir los trabajos de montaje en destino y agilizar su puesta en marcha.

El proyecto contempla una nave principal para la producción, cuatro naves auxiliares de 1.500 metros cuadrados cada una, espacios exteriores para almacenar materiales y productos terminados y un edificio de oficinas de 3.000 metros cuadrados.

La compañía pretende fabricar y probar en Salamanca equipos de alta potencia y ampliar desde aquí su capacidad para atender proyectos de mayor tamaño y complejidad, especialmente en el mercado europeo.

Urbanizar primero

La construcción de la fábrica no será inmediata. Antes, el Ayuntamiento de Salamanca, a través de Zaldesa, deberá acometer la urbanización del sector de Las Malotas.

Para ello es necesario que se aprueben definitivamente el Plan Parcial, que ordena cómo se desarrollará esta zona, y los proyectos de urbanización y reparcelación.

El Plan Parcial ya ha recibido la aprobación inicial el pasado mes de septiembre, pero todavía debe completar su tramitación.

Por su parte, Meins se ha fijado como objetivo comenzar la actividad en las nuevas instalaciones en un plazo máximo de tres años desde la obtención de la licencia de obras.

La llegada de esta empresa supone un nuevo proyecto industrial para la Plataforma Logística de Salamanca. Su actividad estará vinculada tanto al suministro eléctrico de instalaciones industriales como al desarrollo de infraestructuras para las energías renovables.