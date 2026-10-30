David Jiménez Gil de 49 años, el bioquímico salmantino que dedicó su vida a la ciencia: otra víctima de la tragedia de Urda

La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que ya suma 69 fallecidos, se ha llevado también la vida de David Jiménez Gil, un salmantino de 49 años.

Su trayectoria profesional estuvo ligada a la investigación científica y a la tecnología de microscopía.

Natural de Montemayor del Río, localidad de la comarca de Béjar, residía actualmente en Madrid, aunque mantenía una estrecha vinculación con su pueblo, donde viven sus padres y otros familiares.

Su fallecimiento ha sido comunicado por la plataforma Santiago Ramón y Cajal, a través de un artículo firmado por José Francisco Adserias Vistué, que ha querido recordar su participación en el homenaje científico celebrado en Salamanca en 2024.

El balance oficial se mantiene, a fecha de este viernes 30 de octubre, en 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Mientras tanto nadie dentro del Ministerio de Transportes sigue sin asumir su responsabilidad.

Una vida profesional

David Jiménez Gil era bioquímico de formación y había desarrollado buena parte de su carrera profesional en ZEISS, compañía especializada en tecnología óptica y de microscopía, a la que se incorporó en septiembre de 2006.

Su formación académica comenzó en la Universidad de Salamanca, donde cursó la licenciatura en Ciencias, especialidad de Bioquímica, entre 1995 y 2000.

Posteriormente amplió sus estudios en Suecia, en el prestigioso Instituto Karolinska, donde realizó estudios de doctorado durante 2001 y 2002. Más adelante completó el doctorado en Bioquímica, Biofísica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, entre 2003 y 2007.

En septiembre de 2006 comenzó su trayectoria en ZEISS, inicialmente en el ámbito de la microscopía electrónica. Su primer destino fue Barcelona, donde trabajó como gestor de cuentas de microscopía electrónica en Carl Zeiss MicroImaging.

En 2009 asumió nuevas responsabilidades como responsable de la división de Materiales y especialista de producto en microscopía electrónica. Tres años después, en 2012, se trasladó a Madrid para incorporarse a Carl Zeiss Iberia como responsable de marketing y especialista de producto en esta misma área.

Desde enero de 2018 ejercía como jefe de ventas y servicio de RMS. Su trayectoria había continuado creciendo dentro de la compañía y, precisamente en octubre de este año, acababa de asumir la dirección de ventas y servicio de Life Sciences Solutions.

Una carrera de dos décadas vinculada a una tecnología fundamental para el desarrollo científico y médico. Como recuerda el homenaje publicado por Santiago Ramón y Cajal, su trabajo consistía en acercar a los laboratorios los instrumentos que permiten observar el interior de las células y los materiales, además de garantizar su funcionamiento.

Su recuerdo

Una de las imágenes que mejor representa su vinculación con Salamanca y con la ciencia es la de su participación en el I Homenaje «Salamanca por Cajal y la Ciencia», celebrado el 10 de abril de 2024 en el Teatro Liceo de la capital.

David Jiménez Gil fue colaborador de aquella primera edición y participó en la entrega de los premios D. Santiago Ramón y Cajal, otorgados por ZEISS. Subió al escenario para entregar el reconocimiento a la trayectoria investigadora y el premio a la proyección científica, que recayeron en Adolfo García-Sastre y José Javier Bravo-Cordero, respectivamente.

En las fotografías de aquella jornada aparece junto a los investigadores y a Anita Sonnenfroh, entonces vinculada a la dirección de ZEISS Iberia, sosteniendo los reconocimientos que incluían una réplica de uno de los primeros microscopios de la compañía.

Una imagen que ahora adquiere un significado especial: un profesional que había dedicado su vida a acercar la tecnología a la investigación científica participaba en un homenaje a Santiago Ramón y Cajal, una de las figuras fundamentales de la ciencia española.

Montemayor del Río, de luto

Aunque residía en Madrid, David mantenía una relación estrecha con Montemayor del Río, localidad a la que regresaba siempre que podía pues allí residen sus familiares.

El Ayuntamiento ha expresado su duelo por la pérdida y ha colocado las banderas a media asta, además de suspender las actividades previstas durante el fin de semana como señal de respeto.

Tal y como comunicó a través de los perfiles oficiales en redes sociales del Ayuntamiento, la localidad suspendió la celebración del Festival de la Candela, organizado por la Mancomunidad Ruta de la Plata, y que estaba previsto este sábado.