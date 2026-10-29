La Reina Sofía recogerá la Medalla de la Universidad de Salamanca el 24 de noviembre, en pleno V Centenario de su Escuela

La Reina Sofía recibirá la Medalla de la Universidad de Salamanca el próximo 24 de noviembre, coincidiendo con la entrega del XXXV Premio de Poesía Iberoamericana al poeta valenciano Jaime Siles, que tendrá lugar en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.

Así lo ha anunciado la institución académica, que explica que se trata del máximo galardón otorgado a personas e instituciones.

La concesión fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión del pasado 20 de julio, y se le concede en reconocimiento a su vinculación con el Estudio salmantino.

Se da la circunstancia de que se cumplen 35 años de la creación del Premio de Poesía Iberoamericana, auspiciado por la USAL y Patrimonio Nacional, y enmarcada dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Este prestigioso reconocimiento premia la trayectoria de poetas vivos cuya obra representa una aportación significativa al patrimonio cultural de España e Iberoamérica.

El galardón está dotado con 42.100 euros, la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor galardonado.

Jaime Siles es el último en incorporarse a una larga lista de grandes nombres de la poesía iberoamericana que han recibido este galardón desde su creación en 1992.

Entre ellos figuran doce autores distinguidos también con el Premio Cervantes, lo que da buena cuenta del prestigio alcanzado por el certamen.

Por sus distintas ediciones han pasado escritores españoles como Claudio Rodríguez, José Hierro, Ángel González, José Ángel Valente, Pere Gimferrer, José Antonio Muñoz Rojas, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Gamoneda, Pablo García Baena, Francisco Brines, María Victoria Atencia, Antonio Colinas, Joan Margarit, Olvido Valdés y Luis Alberto de Cuenca.

La nómina internacional es igualmente destacada, con figuras como los chilenos Gonzalo Rojas, Nicanor Parra y Raúl Zurita; los colombianos Álvaro Mutis y Piedad Bonnett; o los argentinos Juan Gelman y los uruguayos Mario Benedetti e Ida Vitale.

También han sido reconocidos el brasileño João Cabral de Melo Neto, los portugueses Sophia de Mello Breyner, Nuno Júdice y Ana Luisa Amaral; los mexicanos José Emilio Pacheco, los cubanos Fina García Marruz, los nicaragüenses Ernesto Cardenal, Claribel Alegría y Gioconda Belli, el venezolano Rafael Cadenas y la peruana Blanca Varela.