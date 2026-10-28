El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, firman el protocolo de colaboración para el desarrollo del Distrito Tecnológico. Imagen de archivo. Susana Martín. ICAL.

Salamanca da el primer paso hacia su nuevo Distrito Tecnológico en el antiguo solar de las Cregas

Paso decisivo para cambiar la cara al antiguo solar de Mercasalamanca y dar vida al esperado Distrito Tecnológico. La compañía Exolum (la antigua CLH) ha empezado los trabajos para limpiar y recuperar el suelo de la parcela que ocupaban sus viejos depósitos de combustible, desmantelados allá por 2013.

Esta puesta a punto de los terrenos se prolongará durante unos 22 meses y es el paso previo e imprescindible para que las máquinas puedan entrar a edificar en la zona.

El proyecto, enmarcado bajo el sello 'Salamanca Tech', busca transformar el sector del 'Sendero de las Cregas' en un gran nodo de innovación donde se den la mano la Universidad de Salamanca, empresas, centros de investigación y emprendedores.

Allí se trabajará en campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la robótica o las tecnologías cuánticas, en un espacio que incluirá además promociones de vivienda pública pensadas para que los jóvenes talentos se queden en la ciudad.

Trabajo entre Junta, USAL y Ayuntamiento

Esta actuación cumple con lo pactado entre las tres grandes instituciones de la tierra.

La Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, se encargará de pagar la urbanización y levantar un gran edificio tecnológico y empresarial que aspira a ser referencia en toda la comunidad, y cuyo proyecto ya se ha adjudicado.

Por su parte, la USAL construirá su propio centro enfocado a la docencia y a la investigación aplicada, mientras que el Ayuntamiento de Salamanca pone los terrenos —que compró en 2023 por algo más de 11 millones de euros— y coordinará la urbanización de toda la zona para encajar todas las piezas públicas y privadas.