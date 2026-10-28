El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se suma al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo. Susana Martín. ICAL.

Mañueco abandera el luto de Castilla y León en Salamanca y exige "esclarecer las causas" de la tragedia de Toledo

El corazón de la capital salmantina se ha convertido en el epicentro del duelo castellano y leonés. La Plaza Mayor de Salamanca ha acogido un emotivo y multitudinario minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido en la localidad toledana de Urda.

El acto, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente a los grandes ayuntamientos de toda España, ha estado encabezado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha acudido acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, así como por una nutrida representación de dirigentes políticos, autoridades locales y representantes de los agentes sociales de la provincia.

Tras el sobrecogedor minuto de silencio sobre el suelo del centro neurálgico salmantino, el jefe del Ejecutivo autonómico ha tomado la palabra para hacer llegar la desolación de toda la comunidad hacia los damnificados.

"Hoy todos estamos de luto, toda España está de luto. Quiero trasladar en primer lugar nuestro pésame a los familiares de las víctimas y desear una pronta recuperación a los heridos que están hospitalizados. Estamos todos consternados por lo que ha ocurrido", ha arrancado Mañueco, en un evidente tono de duelo y visiblemente conmovido por la magnitud de la tragedia.

Necesidad de "esclarecer las causas"

Durante su intervención, el presidente de la Junta ha tenido un sentido recuerdo para la respuesta humana y técnica desplegada en el lugar del siniestro.

Mañueco ha puesto en valor el trabajo "inmediato" del personal sanitario, efectivos de Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la propia implicación de los vecinos de Urda y de los municipios colindantes que se volcaron desde el primer minuto en socorrer a los pasajeros.

A su vez, el líder del Gobierno autonómico ha tendido la mano de Castilla y León a los territorios más golpeados por el impacto del descarrilamiento.

"Queremos trasladar nuestra solidaridad a Castilla-La Mancha y a Andalucía, que han sido golpeadas una vez más en este mismo año por un accidente de estas características", ha subrayado Mañueco en alusión a los trágicos antecedentes ferroviarios recientes.

Para concluir, ha hecho un llamamiento directo para que las investigaciones avancen con celeridad: "Desde aquí vuelvo a insistir en nuestro mensaje de pésame, de solidaridad y de que se esclarezcan las causas lo antes posible".