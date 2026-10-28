Miembros del servicio de Emergencias del Sacyl realizando maniobras de reanimación al agente sobre la calzada. 062guardiacivil. Meta.

Conmoción en la Guardia Civil tras el fallecimiento de Raúl a los 48 años tras un accidente en Aldeatejada

Pesar y profundo luto en la Benemérita. La Guardia Civil de Salamanca encaja este miércoles un trágico golpe tras conocerse el fallecimiento de Raúl, un querido agente del Subsector de Tráfico destinado en el destacamento de Béjar.

El guardia civil, de 48 años, ha perdido la vida a causa de un grave accidente de circulación registrado al filo de las dos de la tarde en la carretera CL-512, a la altura del término municipal de Aldeatejada, cuando regresaba a su domicilio tras concluir su turno de servicio.

El trágico suceso ha ocurrido exactamente a las 14:01 horas en el kilómetro 3 de la citada vía autonómica, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido el aviso por una violenta colisión entre un turismo y una motocicleta.

Diversas llamadas de alerta advertían de que el motorista —el propio agente fuera de servicio— se encontraba herido e inconsciente sobre la calzada, sospechándose que pudo haber sufrido algún problema cardíaco previo o sobrevenido que desencadenara el fatal impacto.

Dispositivo de tráfico para cortar la carretera de Aldeatejada durante las maniobras de reanimación. 062guardiacivil. Meta.

De forma inmediata, la sala del Centro de Emergencias movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió con urgencia una UVI móvil hasta el punto del choque.

A pesar de la rápida intervención del despliegue sanitario, los profesionales médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar del motorista, un varón de unos 45 años según las primeras valoraciones de Sacyl, confirmándose posteriormente la identidad del agente.

La noticia del trágico desenlace en Aldeatejada ha dejado una consternación absoluta.

Desde las asociaciones del cuerpo y sus propios compañeros han multiplicado los mensajes de dolor en redes sociales y el apoyo más sincero a la familia y allegados.