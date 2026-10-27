El Ayuntamiento de Salamanca actualiza el inventario municipal que suma en la actualidad un total de 3.826 bienes

El Ayuntamiento de Salamanca ha actualizado el Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Salamanca, un documento que incluye una relación completa y verificada de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, conforme a los criterios establecidos por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Este asunto está incluido en el orden del día de la próxima Comisión de Contratación y Bienes para su aprobación.

El inventario municipal recoge en la actualidad un total de 3.826 bienes, repartidos de la siguiente manera: 303 bienes inmuebles urbanos; 18 bienes inmuebles rústicos; 1.360 vías urbanas; 33 vías rústicas y 551 bienes del Patrimonio Municipal del Suelo.

También 240 parques y jardines; 65 derechos reales; 841 bienes muebles histórico‑artísticos; 21 valores mobiliarios; 121 vehículos; 116 bienes muebles; y, 157 bienes y derechos revertibles.

El Departamento Municipal de Patrimonio se ha encargado de la elaboración de dicho inventario, el cual ha requerido de un trabajo técnico minucioso y prolongado de investigación y comprobación de la situación física y jurídica de cada bien en el Registro de la Propiedad, el Catastro y el Archivo Municipal.

Se han recopilado títulos, notas simples, certificaciones catastrales, acuerdos, planos y documentación gráfica, que han sido ordenados, digitalizados y asociados a cada ficha de inventario.

Cada bien cuenta con una ficha individualizada que recoge su descripción, linderos, superficie, datos registrales y catastrales, naturaleza del dominio, ubicación en planos y valoración.