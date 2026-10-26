Muere a los 85 años el director salmantino José Luis García Sánchez, guionista de la película con un Oscar 'Belle Époque'

El cine español y la cultura salmantina dicen adiós a uno de sus grandes referentes. El director, guionista y productor José Luis García Sánchez ha fallecido este domingo en Madrid a los 85 años, según ha confirmado la Academia de Cine. Nacido a orillas del Tormes en 1941, el cineasta creció empapándose del gusanillo del séptimo arte en aquellas históricas Conversaciones de Salamanca.

Tras de sí deja casi sesenta años de trayectoria pegado a la cámara, siempre armado con una ironía fina, un sentido del humor mordaz y una lucidez envidiable para retratar los retratos y contradicciones de la sociedad española.

En su vitrina lucen dos premios Goya al mejor guion por obras maestras como 'Belle Époque' (1993) —firmada a seis manos junto a sus admirados Rafael Azcona y Fernando Trueba— y 'Tirano Banderas' (1994). Además, tocó el cielo internacional en 1978 cuando se hizo con el Oso de Oro en la Berlinale gracias a 'Las truchas'.

En 2017, la Seminci de Valladolid le rindió un merecido homenaje otorgándole la Espiga de Honor a toda una vida dedicada a la pantalla.

Aunque se licenció en Derecho y Sociología, la pasión de García Sánchez siempre fue el teatro y la interpretación. Empezó desde abajo, como él mismo recordaba entre risas, "llevando los bultos" a gigantes como Basilio Martín Patino o Carlos Saura, hasta que en 1975 dio el salto a la dirección con 'El love feroz'.

A partir de ahí firmó títulos indispensables de nuestra cinematografía como 'La corte de Faraón' —que le valió la Concha de Plata en San Sebastián en 1985—, 'El vuelo de la paloma', 'Tranvía a la Malvarrosa' y sus aclamadas adaptaciones de Valle-Inclán, como 'Divinas palabras'.

Pero más allá de las estatuillas, las claquetas y sus brillantes guiones para otros compañeros ('Habla, mudita' o 'Camada negra'), quienes le conocieron coinciden en que el verdadero motor de su vida fue la amistad.

Casado con la cantante Rosa León y padre del también realizador Víctor García León, el cineasta salmantino nunca perdió la socarronería ni las ganas de juntarse a rodar con sus amigos.

Él mismo definía su pasión: "Es el oficio más bonito del mundo. No es un trabajo fijo, los compañeros van cambiando y, de vez en cuando, hasta te pagan".