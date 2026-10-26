El novillero Antonio del Castillo junto a sus banderilleros Pavesio y Jerte, poco antes de disponerse a hacer el paseíllo el día de la tragedia en Masueco. Cedida.

Masueco homenajeará a Antonio del Castillo, el novillero que inspiró el 'Romance de Valentía' de Concha Piquer

Memoria, tradición e historia taurina se dan la mano en el corazón de Las Arribes. La localidad salmantina de Masueco descubrirá este próximo sábado, 31 de octubre, una placa conmemorativa en recuerdo del malogrado novillero sevillano Antonio del Castillo, trágicamente corneado de muerte en el municipio el 19 de agosto de 1952.

El acto homenaje, fijado para las 12:00 horas del mediodía, reunirá a familiares del diestro, autoridades locales, vecinos y figuras del mundo del toro que han mantenido vivo su legado durante más de siete décadas.

La tragedia de Del Castillo no solo conmocionó a la provincia en su momento, sino que trascendió al acervo cultural español al inspirar la célebre copla 'Romance de Valentía', que se convirtió en el último gran éxito de la legendaria Concha Piquer.

Asimismo, el impacto social de su trágico final dejó una huella imborrable en la comarca: un joven de Vitigudino llamado Santiago Martín asistió impresionado a sus multitudinarias exequias, descubriendo en aquel dolor la grandeza del toreo antes de convertirse, con el paso de los años, en la figura universal de 'El Viti'.

Una iniciativa popular

La colocación del distintivo memorial nace a propuesta del escritor y periodista taurino Paco Cañamero, actual premio doctor Zumel ―premio más importante de literatura taurina― y autor de la novela homónima 'Romance de Valentía' inspirada en estos sucesos.

El proyecto ha salido adelante gracias a la aportación altruista del vecino Luis María López, la implicación directa del Ayuntamiento de Masueco de la Ribera y el respaldo unánime de la torería salmantina, volcada en honrar la memoria de un diestro enormemente querido en la provincia durante sus años de residencia.

Antonio del Castillo acabando de vestirse en la fonda, poco antes de ir al encuentro con la muerte. Cedida.

Tras la emotiva ceremonia y el descubrimiento de la placa, la corporación municipal ofrecerá un vino de honor a todos los asistentes.