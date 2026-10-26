Marco Pérez a su salida por la Puerta Grande de La Glorieta tras su tarde en la corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún. BMF Toros.

Marco Pérez se alza con el premio a la 'Mejor Faena' de la Feria Taurina de Salamanca

La mejor faena de la feria de Salamanca ya tiene triunfador oficial. El torero salmantino Marco Pérez se ha alzado este lunes con el codiciado premio de la última Feria de la Virgen de la Vega.

El jurado de este certamen, encabezado por el alcalde Carlos García Carbayo, ha coincidido de forma unánime en premiar la rotunda actuación que el joven diestro le cuajó el pasado 13 de septiembre a 'Vanidoso', un bravo ejemplar de la ganadería de Garcigrande al que logró cortar las dos orejas.

Los profesionales, ganaderos y periodistas taurinos que integran el fallo han destacado el valor y la madurez de Pérez sobre el albero salmantino.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo preside el jurado encargado del fallo del galardón Ayto. Salamanca.

Tras irse a recibir al animal a portagayola a la puerta de toriles, el torero tejió una faena repleta de inteligencia, temple y poso que terminó de levantar al público de sus asientos y le abrió de par en par la Puerta Grande.

Mediante esta distinción, la joven promesa local suma su firma a un palmarés de leyenda donde ya figuran nombres de la talla de El Juli, Morante de la Puebla, Roca Rey, Alejandro Talavante, El Cid o Javier Valverde.

El trofeo, que el Consistorio salmantino concede de forma ininterrumpida desde 1998, se entregará en mano el próximo 12 de noviembre sobre las tablas del Teatro Liceo, en la tradicional Gala Cultural Taurina que organiza el Ayuntamiento junto a la Federación de Peñas 'Helmántica'.