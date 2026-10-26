Jose Carlos Gomes, el vendedor de la ONCE que ha repartido 100.000 euros en Salamanca. ONCE

José Carlos, el centinela de la suerte que ha repartido 100.000 euros en premios de la ONCE en Salamanca

El Cupón del Fin de Semana de la ONCE ha repartido alegría y suerte en Salamanca en el sorteo de este pasado sábado, 24 de octubre, gracias a José Carlos Gomes Amado.

El centinela de la suerte, que es el encargado del quiosco ubicado en la Plaza del Barrio Vidal, ha vendido un total de cinco boletos premiados con 20.000 euros cada uno en este sorteo.

Desde la ONCE también recuerdan que los fines de semana se sortea El Sueldazo, que ofrece todos los sábados y domingos un premio a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón.

Asimismo hay premios de 2.000 euros al mes durante 10 años seguidos para otros cuatro cupones que hayan sido vendidos en todo el territorio nacional.

Estos cupones de la ONCE forman parte de la lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización, que cuenta con controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras iniciativas.