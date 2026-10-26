El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo y el secretario provincial, David Mingo acompañado de los integrantes de las listas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. E.E.

Carbayo exige "limpieza y transparencia" ante el 29-N: "Que no haya maniobras para modificar el censo electoral "

Punto de partida en la carrera hacia las urnas ante un enclave con una alta carga simbólica.

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha comparecido este lunes ante la monumental fachada de la iglesia del Convento de San Esteban (Dominicos) para presentar formalmente a los integrantes de las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Coincidiendo con el quinto centenario de la Escuela de Salamanca, Carbayo ha invocado el legado de aquellos frailes para situar "la dignidad humana y el servicio público" en el centro de la acción política frente al "desgobierno del Partido Socialista".

Flanqueado por los nuevos rostros y los perfiles con mayor rodaje parlamentario de la formación, el líder de los populares salmantinos ha agradecido el masivo respaldo ciudadano obtenido durante la jornada de presentación previa junto al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco.

Durante su discurso, ha exigido a los futuros representantes de la provincia en las Cortes Generales que mantengan un estrecho contacto con el territorio:

"Queremos parlamentarios que se pongan las botas y se arremanguen los brazos junto a nuestros alcaldes y concejales. La política más auténtica para Salamanca no es la que se hace en Madrid, sino en nuestros pueblos y barrios".

Reconocimiento a los salientes

La lista al Congreso de los Diputados abre una nueva etapa encabezada por Carmen Seguín Catán, actual quinta teniente de alcalde y concejala de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Salamanca.

La acompañan el veterano diputado José Antonio Bermúdez de Castro en el número dos —aportando su dilatada trayectoria en la Cámara Baja—, Pilar Sánchez García (vicepresidenta tercera de la Diputación) en el tercer lugar y Marcos Iglesias Caridad (alcalde de Ciudad Rodrigo y diputado provincial) cerrando la nómina titular.

La representación para la Cámara Alta está liderada por Bienvenido de Arriba Sánchez, al que siguen Marta Labrador Gutiérrez (teniente de alcalde de Santa Marta de Tormes) y Pedro Samuel Martín García (alcalde de El Pedroso de la Armuña).

En su intervención, Carbayo ha tenido palabras de firme agradecimiento para los parlamentarios que dejan sus escaños —Gonzalo Robles, María Jesús Moro y Esther del Brío—, destacando que "han dejado el pabellón de Salamanca muy alto y han prestigiado a la organización provincial ante las direcciones regional y nacional tras años de dedicación y sacrificio".

Vivienda, un eje de campaña

El presidente del PP salmantino ha desgranado las prioridades estratégicas que marcarán el trabajo de sus representantes en Madrid, situando el acceso a la vivienda como una urgencia nacional.

En este ámbito, ha contrapuesto el compromiso del Partido Popular de promover un millón de inmuebles a nivel estatal con la experiencia ya desarrollada en Salamanca y en municipios del Alfoz como Santa Marta, Doñinos, Cabrerizos, Castellanos, Villamayor o Guijuelo.

Asimismo, ha remarcado la defensa cerrada del sector primario e industrial agroalimentario, el impulso del Plan de la Raya para las zonas periféricas de la provincia, la reivindicación firme de las frecuencias del AVE y una renovada estrategia de comunicación política más directa y coordinada entre todas las instituciones.

"Es una candidatura de equipo"

A preguntas de los medios de comunicación sobre la acogida de la candidatura encabezada por Carmen Seguín y si había generado sorpresa en determinados sectores de la formación, Carbayo ha descartado categóricamente cualquier tipo de fricción interna.

"No conozco ningún malestar. Estoy muy contento y orgulloso de todas las personas que componen este equipo. Sus méritos y trayectorias están más que acreditados", ha aseverado.

Añadiendo que "en política la confección de listas implica que unas personas salen y otras entran, pero todas van a contar con el respaldo unánime del partido para dejarse la piel por los salmantinos".

Por último, en relación con el clima electoral y los recientes giros en el panorama político internacional, el dirigente popular ha mostrado su plena confianza en la victoria de Núñez Feijóo.

Reclamando "limpieza, transparencia y unas reglas del juego claras sin maniobras de última hora en el censo electoral para que los españoles puedan decidir libremente el cambio en las urnas".