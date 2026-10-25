Pablo Hoya, gerente de Zaldesa en las instalaciones de la Plataforma Logística Intermodal de Salamanca, el denominado Puerto Seco. E.E.

El Puerto Seco de Salamanca, la gran arteria logística de 22 M€ entre Portugal y Europa: "Operará en el primer trimestre de 2027"

La metamorfosis económica de Salamanca tiene en el polígono de Peña Alta y en los terrenos anexos a MercaSalamanca su epicentro más ambicioso. Concebido hace más de dos décadas para reordenar el tráfico pesado de la capital, el proyecto del Puerto Seco (la Plataforma Intermodal Ferroviaria promovida por la sociedad municipal Zaldesa) ha evolucionado hasta convertirse en la infraestructura clave para industrializar el oeste peninsular.

El desembolso global es de 22,36 millones de euros, impulsado de forma determinante por la Junta de Castilla y León con 18,94 millones y el soporte vital del Ayuntamiento charro.

El recinto no solo garantiza la conexión con el Corredor Atlántico, sino que posiciona a Salamanca como un nodo logístico estratégico conectado directamente con los puertos portugueses de Aveiro y Leixões (Oporto).

Instalaciones de la Plataforma Intermodal Ferroviaria de Salamanca, conocido como Puerto Seco. E.E.

A día de hoy, el proyecto encara su recta final para la entrada en servicio comercial con la ejecución de las obras de mecanización de sus instalaciones de graneles sólidos (cereales y fertilizantes), un servicio único en las terminales públicas del interior de España.

Con la gestión ya adjudicada por 25 años al operador Tracción Rail (Grupo Azvi) —que aportará una inversión privada extra cercana a los 5 millones de euros— y la entrega inminente de 244.092 metros cuadrados adicionales de suelo industrial en el primer trimestre de 2027, el recinto está listo para mover más de 700.000 toneladas de mercancías al año y consolidar el ecosistema de innovación 'Salamanca Tech' junto a proyectos tractores como la fábrica biotecnológica de Tebrio.

Futuro de la logística peninsular

Sobre el terreno de Peña Alta, el murmullo de la maquinaría pesada y el trasiego de estructuras metálicas anticipan el despegue inminente de la mayor apuesta logística de la provincia.

Instalaciones de Tebrio, junto al Puerto Seco de Salamanca. E.E.

Recorrer las instalaciones de Zaldesa, sus oficinas operativas y el perimetro del Puerto Seco junto a su gerente, Pablo Hoya, permite dimensionar cómo una idea gestada hace más de veinte años ha terminado encajando con milimétrica precisión en las exigencias del comercio internacional.

El proyecto nació con una doble premisa urbana y de transporte: sacar los camiones de gran tonelaje del casco urbano y aprovechar la cercanía de las autovías de alta capacidad y el trazado ferroviario hacia Portugal. Sin embargo, el verdadero salto cualitativo llegó de la mano de la diplomacia portuaria lusa.

"El germen fue idea de las administraciones portuarias portuguesas de Aveiro y Leixões, que vieron la posibilidad de incrementar su área de influencia ('Hinterland') con una terminal ferroviaria aquí en Salamanca, potenciando su actividad económica y lógicamente la nuestra", explica Pablo Hoya durante el tour por las dependencias del complejo.

Esa visión atlántica se vio reforzada por la inclusión de Salamanca como nodo de la red global del Corredor Atlántico europeo y por la presencia de la aduana.

Pablo Hoya, gerente de Zaldesa, la empresa responsable de la Plataforma Intermodal Ferroviaria de Salamanca, conocida como Puerto Seco. E.E.

A diferencia de otras grandes obras estatales, el liderazgo financiero y operativo ha llevado un sello puramente autonómico y local: "Aquí el impulso se ha llevado por parte del Ayuntamiento de Salamanca, con el apoyo esencial y fundamental de la Junta de Castilla y León, que ha financiado la mayor parte de las inversiones que se están realizando en el Puerto Seco e incluso en el desarrollo de otras zonas".

Zaldesa, una sociedad mercantil 100% municipal, ha actuado como la herramienta instrumental ágil para canalizar los 22,36 millones invertidos en la terminal y los 14,85 millones destinados a la urbanización del suelo industrial.

El valor diferencial en 2027

Al pisar la losa de hormigón por la que discurren las vías férreas conectadas con la red de ADIF, se aprecia la magnitud del trazado. La infraestructura básica está lista y cuenta con la autorización formal del gestor ferroviario, pero las máquinas trabajan sin descanso en una ampliación decisiva.

"El Puerto Seco está operativo pero no está operando porque se están ejecutando unas obras de ampliación que impiden que puedan entrar trenes mientras se construyen. Esas obras están orientadas a prestar un servicio único en el oeste peninsular: el servicio de graneles", detalla Hoya.

Salamanca se convertirá en la única terminal pública de interior capacitada para la descarga mecanizada y el almacenaje masivo de cereales y fertilizantes, adaptándose al potente tejido agroalimentario de la comarca.

Pablo Hoya, gerente de Zaldesa, la empresa responsable de la Plataforma Intermodal Ferroviaria de Salamanca, conocida como Puerto Seco. E.E.

"Analizamos el mercado para hacer la infraestructura y no al revés. En la obra principal ya dejamos hechas las fosas, las piqueras y las tolvas subterráneas. Ahora estamos ejecutando toda la mecanización de esas tolvas y la construcción de dos grandes almacenes, uno para cereales y otro para fertilizantes, además de un almacén de consolidación de mercancía general y las oficinas", señala el gerente.

Estas instalaciones culminarán en el primer trimestre de 2027, momento en que comenzarán a circular los primeros convoyes comerciales bajo la batuta de Tracción Rail.

"Salió una licitación pública y la empresa Tracción Rail presentó una oferta con un compromiso a 25 años y una inversión cercana a los 5 millones de euros. Quiere decir que entró con unas perspectivas muy buenas de crecimiento. Que haya un operador privado dispuesto a invertir esa cantidad confirma la viabilidad del Puerto Seco", enfatiza Pablo Hoya.

Instalaciones del Puerto Seco de Salamanca. E.E.

700.000 toneladas garantizadas y el 'efecto llamada' de Tebrio

Las estimaciones de tráfico de la plataforma no responden a meras especulaciones teóricas. La cifra de 700.000 toneladas anuales de mercancías se basa en un minucioso estudio de campo realizado empresa por empresa en el área de influencia de Salamanca.

"Fuimos totalmente transparentes y les dimos los nombres de las empresas a los operadores. Antes de licitar, ellos mismos visitaron a esas empresas y confirmaron los datos. Lo importante es que la carga está, y ahora tenemos que ser capaces de canalizarla a través del ferrocarril", afirma Hoya, convencido de que la puesta en marcha generará además una "demanda inducida" que atraerá nuevas firmas.

Plataforma Intermodal Ferroviaria de Salamanca, conocida como Puerto Seco. E.E.

El mejor ejemplo de esta sinergia entre servicios logísticos y suelo industrial se divisa a pocos metros de la terminal, donde la biotecnológica Tebrio levanta la mayor fábrica de procesamiento de insectos del mundo.

"Tebrio es el claro ejemplo de lo que queremos hacer. Modificamos el plan para poner a su disposición 90.000 metros cuadrados para una inversión de cerca de 120 millones de euros. Uno de los atractivos fríos que vieron los fondos de inversión para implantarse en Salamanca fue la cercanía de la terminal ferroviaria, que en ese momento estaba en proyecto. Solamente esa expectativa decantó la balanza", recuerda Hoya.

El desarrollo de la zona no se detiene. En el primer trimestre de 2027 concluirá también la urbanización de los sistemas generales, poniendo a disposición del mercado 244.092 metros cuadrados de suelo industrial en Peña Alta, donde ya ha anunciado su implantación la firma Campal.

Asignaturas pendientes: el Corredor Atlántico y la electrificación

El crecimiento de este 'hub' logístico no oculta las reivindicaciones históricas del sector hacia la administración central. La plena competitividad de la terminal para mover trenes de hasta 750 metros exige la finalización de la electrificación del tramo ferroviario entre Salamanca y la frontera portuguesa en Fuentes de Oñoro.

"Un tren diésel puede entrar perfectamente hoy en la terminal, pero para que los tráficos sean plenamente eficientes y competitivos, la electrificación es esencial. Espero que la tengamos más pronto que tarde; en ese punto no tengo dudas de que terminará siendo una realidad", afirma el responsable de Zaldesa.

Asimismo, la reactivación del tren de la Ruta de la Plata se perfila como una pieza clave para descongestionar el tráfico del centro de la Península: "Para nosotros es muy importante que se vuelva a potenciar ese corredor interno que evita el paso obligado por Madrid".

Vías receptoras del Puerto Seco. E.E.

A medida que el recorrido por las instalaciones llega a su fin, la conexión entre el Puerto Seco, el polígono de Peña Alta y el futuro Distrito Tecnológico de Mercasalamanca dibuja una Salamanca que trasciende su herencia universitaria para convertirse en un polo de innovación y logística internacional.

Como resume Pablo Hoya, "lo que se pretende es abrir un nuevo nicho de crecimiento económico utilizando la universidad, la innovación y las infraestructuras de primer nivel para generar empleo cualificado y retener el talento en nuestra ciudad".

Un despegue fijado en el calendario para 2027 que marcará un antes y un después en la economía de Castilla y León.