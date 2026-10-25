Mañueco sitúa a Feijóo como la "esperanza" para acabar con el "fracasado, incompetente y muy turbio" Gobierno del PSOE

El presidente del Partido Popular (PP) de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado este domingo a Alberto Núñez Feijóo como la "esperanza" para poner "punto final al fracasado, incompetente y muy turbio" Gobierno del PSOE, liderado por Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado durante la presentación de los cabezas de lista del PP para el próximo 29 de noviembre, que se ha celebrado en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca y en la que han participado también el propio líder del PP a nivel nacional, la portavoz de campaña y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

Mañueco ha incidido en que el candidato del PP a la Presidencia de España representa "la buena política, la que sirve para construir, que se ejerce con serenidad, que está basada en el rigor y en la capacidad de servicio a nuestro país".

"Tenemos todos muchas ganas de que Sánchez se vaya por fin de La Moncloa, pero gestionar el día después es lo difícil, no lo hace cualquiera. Solo hay una persona en estos momentos que sea capaz y se llama Alberto Núñez Feijóo", ha apuntado.

El máximo representante del PPCyL ha considerado que el político gallego es la persona que "millones de españoles" quieren para "superar esta etapa aciaga de sanchismo y ocho años de mentiras, chapuzas y corrupción".

Ha sostenido que el proyecto del PP está caracterizado por la "estabilidad, la certidumbre y la ilusión" y avanza una política económica "eficaz, fortaleciendo los servicios públicos y de apoyo a las familias y a las personas".

Experiencia "contrastada"

Todo ello, con un candidato que, para Mañueco, tiene "principios y valores sólidos, ideas claras y bien asentadas con convicciones firmes", que además cuenta con "experiencia contrastada y visible".

Mañueco ha asegurado que la "misión es devolver la dignidad, el prestigio, la seriedad al Gobierno de nuestro país" y "defender una gestión eficaz y responsable para todos los españoles".

En este punto, ha anunciado que el PPCyL pondrá en marcha una caravana autonómica, pero también nueve provinciales y 2.248 locales. "En cada rincón va a haber alguien del PP que va a defender a Feijóo y al programa", ha adelantado.

El próximo 29-N, según ha manifestado, lo que está en juego es "poner punto final a un Gobierno que pasará a la historia por destructivo, sectario e inútil" y, para ello, España "necesita a Alberto, para recuperar las reglas del juego democrático que ha destrozado Sánchez".

"Hay que derribar el muro infame del sanchismo y abrir una nueva etapa serena de reconstrucción democrática. Hay que abrir las ventanas, airear la casa, poner de nuevo en marcha un proyecto de convivencia común", ha zanjado durante su intervención en el CAEM de Salamanca y ante la mirada de Feijóo.