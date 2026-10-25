Feijóo exhibe a sus "arquitectos de la reconstrucción" frente a la "colección de aforados bajo sospecha" de Sánchez

La elección de Salamanca para el principal acto de precampaña electoral del Partido Popular (PP) no ha sido casualidad. Ciudad y provincia representan uno de los principales bastiones de los 'populares' en toda España y este ha sido el escenario donde Alberto Núñez Feijóo ha querido presentar ante los ciudadanos a sus "arquitectos de la reconstrucción, intachables e impecables".

Ante un Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) abarrotado, Feijóo ha presidido la presentación de los cabezas de lista del PP para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, donde también han participado la portavoz de campaña y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de la ciudad anfitriona, Carlos García Carbayo.

El político gallego ha ensalzado a su equipo frente a una "colección de aforados bajo sospecha, una coalición de desesperados que ven todo perdido y un búnker para resistir" que presenta Sánchez. Al otro lado, los candidatos del PP, que representan la "esperanza, la ilusión y el cambio" y que piensan en "una ofensiva para sacar España adelante".

"Sánchez presenta un epílogo, el de la corrupción y la decadencia, nosotros el prólogo de la reconstrucción nacional, el de una obra que vamos a escribir juntos", ha sostenido.

Antes de todo esto, Feijóo, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por los aplausos y gritos de "¡Presidente!", ha comenzado su intervención condenado de la "manera más rotunda" los altercados y disturbios de este pasado sábado, 24 de octubre, en Barcelona.

Además, ha avanzado que la semana que viene acudirá a Barcelona para acompañar al candidato del PP, Xabi García Albiol, y ha acusado a Sánchez de "jugar con fuego" con estos altercados.

"No quieren paz"

En este punto, el líder del PP ha cargado contra la "intención evidente" de los "discípulos del muro, que no quieren paz en las calles" y, por ello, ha acusado a Sánchez de "sembrar el odio porque saben que van a perder". "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia", ha criticado.

Feijóo ha tachado a Sánchez por "querer incendiar la calle" a la vez que juega con el "fuego del malestar social que ha provocado, el de la violencia que no está frenando y el fuego que quiere ver crecer".

En este contexto, el 'popular' ha avanzado que será "implacable con quienes pretenden destruir la convivencia española para impedir la alternancia democrática" y ha asegurado que los ciudadanos "volverán a tener un Gobierno que garantice su derecho a vivir tranquilos".

"Plantaré cara a los violentos si se atreven a quemar las calles, velaré por la seguridad de todos. Mientras tanto, hemos visto a demasiados cargos políticos de la izquierda radical justificar la creciente tensión en las calles y también al PSOE, siempre hablando de esto con la boca pequeña", ha lamentado.

Para Feijóo, "se empieza blanqueando a Bildu y se acaba así" y ha calificado la situación como la "consecuencia de esa irresponsabilidad".

"No quiero pleitesía"

Dirigiéndose directamente a sus candidatos, Feijóo les ha señalado que lo que no les pide es "pleitesía, pero sí os voy a exigir mucho de lo que aún no tiene el Gobierno, que es respeto, decencia y servicio".

"Un cargo no es un privilegio, es un encargo. El poder no es un fin, es una herramienta para ayudar a la gente y quien gobierna está para servir y no para servirse", ha precisado.

Feijóo se ha comprometido, de esta manera, a "poner los problemas de la gente encima de la mesa" después de "ocho años de bandazos", pero también en la precampaña, donde ha acusado al PSOE de "sacar todo el arsenal los primeros días porque están acabados".

"Ahora no quieren oír una palabra sobre la vivienda. Después siguieron con lo clásico, meter miedo con las pensiones con mentiras y se les ha acabado el cuento. Que sigan hablando de los besos, de los zurdos, de las pizzas, de lo que sea", ha ironizado.

Frente a ello, ha subrayado la "respuesta y la alternativa" del PP y ha recordado que ha prometido construir un millón de viviendas públicas, bajar los impuestos "a todos los trabajadores" y blindar el "innegociable" sistema público de pensiones, con subidas al IPC anual, para "que ningún gobierno vuelva a usarlas como moneda de cambio para chantajear o manipular".

Además, se ha comprometido a impulsar la "regeneración" de España para "que los españoles sepan dónde ha ido su dinero, qué se hace con él y quién se lo ha llevado".

"Habrá una auditoría general de las cuentas, el Estado será más limpio y ligero, las instituciones volverán a ser de todos y el presidente dirá la verdad siempre", ha adelantado.

Feijóo ha zanjado su intervención proponiendo un "cambio político profundo, tranquilo y reformista" para terminar con el "ego y la vanidad". Por eso, ha pedido coger la papeleta en la que va "la vivienda, los impuestos justos, la seguridad, el orden y la decencia" del PP y no la de los "precios desorbitados, los impuestos asfixiantes, el abandono, el desprecio, la corrupción, los Ávalos, los Koldos y las Leires" del PSOE.

"España va a decir mañana, España va a decir futuro, España va a decir cambio. Vamos a cumplir, vamos a servir, vamos a ganar, vamos a gobernar", ha zanjado el presidente del PP en este acto en Salamanca.