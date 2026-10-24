Salamanca oferta 2.430 plazas del programa de ludotecas municipales para favorecer la conciliación familiar y laboral

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en funcionamiento el programa de ludotecas municipales para el presente curso escolar, que contará con 2.430 plazas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral mientras se promueve una función social, pedagógica, inclusiva y de integración en el entorno comunitario.

El programa se despliega en todas las zonas de acción social de la ciudad y se dirige a menores de entre 3 y 8 años, salvo en Puente Ladrillo, donde la edad es de los 6 a los 12 años al desarrollarse un proyecto adaptado a las necesidades concretas del área.

Participan en actividades lúdicas en horario de tarde durante dos días a la semana, en sesiones de una hora y media de duración, en cada uno de los Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por la ciudad: Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires.

Asimismo, participan menores con necesidades educativas especiales que cursen estudios en un centro educativo ordinario, previo informe de valoración de una comisión técnica, siempre que dispongan de capacidad funcional y un nivel de autonomía suficiente que les permita participar y llevar a cabo las actividades planificadas con el apoyo de un monitor de necesidades educativas especiales.

Todas las actividades son desarrolladas por monitores y monitoras titulados que diseñan la programación, entre otros, desde la perspectiva de educación en la igualdad, la cooperación, la tolerancia y el respeto de las capacidades de cada participante, conjugando la diversión con el aprendizaje.

El programa de ludotecas que se desarrolla durante el periodo escolar se complementa el resto del año con programas como ‘Apúntate al verano’ y ‘Concilia’ en los periodos no lectivos de Navidad, Carnaval y Semana Santa.

Toda la información está disponible en la página web https://programasbienestarsocial.com.