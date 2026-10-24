Carbayo reclama un Gobierno que "deje de ignorar" las reivindicaciones de Salamanca: "Hartos de incumplimientos"

El presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reclamado este sábado, 24 de octubre, un Gobierno de España que "deje de ignorar" las reivindicaciones de la ciudad y la provincia y ha avanzado que están preparados para "desempeñar un papel protagonista en el cambio político que necesita España".

Así lo ha trasladado durante una atención a medios en una carpa del PP instalada en Salamanca, donde ha reivindicado la fortaleza de un partido que "ha demostrado que sabe ganar elecciones, gobernar y responder a la confianza de los ciudadanos".

Carbayo, además, ha destacado la importancia de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya decantado por Salamanca para presentar a los cabezas de lista del partido de toda España para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

"Es un motivo de enorme orgullo y un reconocimiento al trabajo de un partido fuerte, unido y con un proyecto sólido", ha sostenido. El líder 'popular' ha defendido que el PP en Salamanca no espera "a que las encuestas nos digan que podemos ganar" porque ya saben "lo que es ganar, gobernar y cumplir nuestra palabra".

El presidente provincial ha comparado el proyecto del PP con la gestión de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de convertir la política española en un "ejercicio permanente de supervivencia personal". Frente a ello, ha situado los 12 compromisos del contrato de Feijóo que abogan por la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción, la defensa de la igualdad de todos los españoles y la recuperación de la estabilidad institucional.

Reivindicaciones de Salamanca

En este punto, ha denunciado los "incumplimientos" del Gobierno de España con la provincia charra, que "no necesita que Pedro Sánchez venga a explicarnos lo bien que va España, sino que necesita que el Ejecutivo deje de ignorar nuestras reivindicaciones, de retrasar nuestras infraestructuras y de cerrar las puertas a nuestras oportunidades".

Carbayo ha recordado la necesidad de ampliar las frecuencias de tren con Madrid, recuperar las conexiones con Lisboa y Barcelona, impulsar el ferrocarril de la Ruta de la Plata, completar la electrificación ferroviaria hacia Portugal y acometer las mejoras pendientes en la A-62 y A-66.

"Estamos hartos de anuncios, de estudios interminables y de promesas incumplidas. Salamanca exige inversiones, plazos y resultados", ha añadido en este sentido.

Para el también alcalde de Salamanca, el contrato de Feijóo ofrece respuestas "concretas" a las principales preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo en el acceso a la vivienda, la presión fiscal, el exceso de burocracia y las dificultades que afrontan las familias, las empresas y los autónomos.

"Queremos una España en la que trabajar, emprender y formar una familia vuelva a merecer la pena. Que funcione, que respete sus instituciones y que vuelva a mirar al futuro", ha defendido.

Y, para ello, ha situado a Salamanca como el "epicentro del cambio político", invitando a afiliados y simpatizantes del PP a participar en el acto de este domingo para "arropar a Alberto Núñez Feijóo y a los candidatos de toda España".

"Vamos a demostrar la fuerza del PP de Salamanca, el entusiasmo de nuestra gente y la determinación de un partido ganador. Vamos a recibir a Feijóo con la unidad y la ilusión de quienes saben que España necesita un cambio y están dispuestos a trabajar para conseguirlo", ha concluido.