La voz de Han Solo y Saruman vuelve a casa: Salamanca nombra Huésped Distinguido al doblador Camilo García Casar

El Ayuntamiento de Salamanca ha nombrado este viernes Huésped Distinguido al salmantino Camilo García Casar, una de las figuras más respetadas y colosales del doblaje en español.

La entrega de la distinción ha tenido lugar en el Salón de Recepciones del Consistorio de la mano del concejal de Educación, Luis Sánchez, en un emotivo acto institucional que reconoce la impresionante trayectoria artística de quien ha sido el timbre de referentes como Anthony Hopkins, Gérard Depardieu, Gene Hackman o Harrison Ford.

Durante la recepción, el edil de Educación subrayó que la capital rinde homenaje a "un profesional cuya voz ha acompañado a generaciones enteras y que ha contribuido de manera decisiva al patrimonio audiovisual en castellano".

Sánchez remarcó asimismo que el actor es "ejemplo de talento, dedicación y sensibilidad artística, y representa el orgullo de una tierra que no olvida a quienes han llevado el nombre de Salamanca más allá de nuestras fronteras".

El reconocimiento coincide con la presencia de García en la ciudad tras participar la jornada anterior en el programa 'Escuela Abierta' del IES Fray Luis de León, donde el veterano actor compartió con el alumnado las claves de su oficio, la técnica del doblaje y la exigencia de la interpretación vocal.

De las calles de Pizarrales a la historia del cine

Nacido en el modesto barrio salmantino de Pizarrales en 1947, García pasó su infancia en la capital del Tormes antes de trasladarse con su familia a Barcelona.

En las décadas de los sesenta y setenta despuntó sobre las tablas del teatro independiente junto a formaciones míticas como Els Joglars, Els Comediants o Los Goliardos, interpretando a grandes clásicos como Lorca, Brecht y Alberti.

Su vida dio un giro decisivo en 1973, cuando el director de doblaje José Luis Sansalvador descubrió el enorme potencial de su voz grave. Cuatro años más tarde, García lograba su consagración definitiva en la historia del cine al prestar su voz a Harrison Ford para encarnar al emblemático Han Solo en la primera entrega de 'Star Wars' (1977), un papel al que sumaría después el de Rick Deckard en 'Blade Runner'.

El Ayuntamiento de Salamanca nombra Huésped Distinguido al salmantino Camilo García Casar. Ayto. Salamanca.

El charro, con más de 2.000 títulos en su haber, la voz del actor salmantino ha dado vida en castellano a figuras de culto como el malvado mago Saruman en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', además de doblar de forma habitual a estrellas de la pantalla como Tommy Lee Jones, John Goodman o Danny Glover.

En su faceta como director y ajustador de diálogos destaca su aclamado trabajo en 'Cyrano de Bergerac' (1990), donde dedicó tres meses a adaptar el texto francés a versos rimados en español, una proeza métrica y artística que ha acabado convirtiéndose en objeto de estudio universitario.