El Fab Lab de Tormes+ amplía sus talleres y abre todo el verano con 20 tipos de máquinas innovadoras y gratuitas

El concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, César Gómez Barthe visita el Fab Lab del centro Tormes+. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca no echa el cierre este verano y mantendrá abierto por primera vez en agosto el Fab Lab de Tormes+.

Este taller de fabricación digital estará funcionando por las mañanas, de 8:00 a 15:00 horas, tras multiplicar por cuatro sus espacios de trabajo para que emprendedores, autónomos y jóvenes puedan seguir usando sus instalaciones sin interrupciones durante las vacaciones.

El centro ofrece una veintena de máquinas profesionales sin pagar un solo euro. Las reservas se han disparado por la época estival, especialmente para conseguir hueco en las bordadoras digitales y las impresoras 3D.

Pero hay mucho más: desde cortadoras láser o escáneres 3D hasta gafas de realidad virtual, brazos robóticos y estampadoras de camisetas.

Una apuesta tecnológica en la que el Consistorio invirtió más de 100.000 euros el año pasado y que solo en 2025 atrajo a más de 5.000 personas.

Para reservar cualquier máquina y ponerse manos a la obra por cuenta propia, tan solo hay que tener más de 16 años y haber realizado antes un breve curso de formación gratuita.

Estos talleres de capacitación se imparten de tarde entre septiembre y junio para enseñar a usar los programas de diseño y trabajar con seguridad.

Aunque los vecinos empadronados en Salamanca tienen preferencia, la puerta está abierta a cualquier persona interesada a través de la web del centro.